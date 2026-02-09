Aktualizacja: 09.02.2026 09:20 Publikacja: 09.02.2026 07:39
Håkan Samuelsson - Prezes, Volvo Car Corporation
Foto: Materiały prasowe
Bezpośrednim impulsem była skala pogorszenia wyników operacyjnych. Volvo Cars poinformowało, że zysk operacyjny za IV kwartał 2025 r., po wyłączeniu pozycji jednorazowych, wyniósł 1,8 mld koron szwedzkich, co odpowiada około 200,46 mln dolarów (715 mln zł). W ujęciu rok do roku oznacza to spadek o 68 proc. Dla rynku był to sygnał, że problemy nie są jednorazowym epizodem, a czymś bardziej trwałym.
Volvo EX60 Cross Country
Foto: Materiały prasowe
Zarząd spółki wskazuje na kilka nakładających się czynników. Po pierwsze: słaby popyt, szczególnie na rynku chińskim, który dla Volvo pozostaje jednym z kluczowych. Po drugie: presję konkurencyjną ze strony innych producentów samochodów elektrycznych, którzy agresywnie walczą ceną i tempem wprowadzania nowych modeli. Po trzecie: negatywne efekty kursu walut, które obniżyły rentowność raportowaną w koronach szwedzkich.
Istotnym elementem układanki są także amerykańskie cła. W połowie 2025 r. Stany Zjednoczone i Unia Europejska uzgodniły ramy porozumienia handlowego, w ramach którego administracja Donalda Trumpa wprowadziła 15-procentową taryfę na większość towarów z UE. Choć była ona niższa od wcześniej zapowiadanych 30% i niemal o połowę obniżyła stawkę dla sektora motoryzacyjnego (z 27,5%), dla Volvo – uznawanego za jednego z europejskich producentów najbardziej narażonych na amerykańskie bariery celne – oznaczała realny wzrost kosztów.
Håkan Samuelsson - Prezes, Volvo Car Corporation
Foto: Materiały prasowe
Do tego doszło wygaszanie części programów wsparcia dla samochodów elektrycznych w USA i Chinach. Jak podkreślał podczas rozmowy z CNBC prezes Volvo Cars Håkan Samuelsson, zmniejszenie dopłat do EV znacznie pogorszyło warunki rynkowe właśnie w segmencie, który miał być motorem wzrostu firmy. W efekcie 2025 r. – zarówno po stronie popytu, jak i w kwestii marżowości – okazał się wyjątkowo trudny.
Reakcja rynku była natychmiastowa. Spadek kursu o 22,5% oznaczał nie tylko jeden z najgorszych wyników w dziejach spółki, ale także wyraźny sygnał utraty zaufania inwestorów do krótkoterminowych perspektyw. Analitycy UBS zwrócili uwagę, że przy tak słabych wynikach mogą nastąpić obniżki konsensusu zysków EBIT na 2026 r. o 10–15%, a potencjalnie nawet większe, biorąc pod uwagę fakt, że marża EBIT w ostatnich trzech miesiącach 2025 r. była bliska zera.
Jak reaguje na to Volvo? Spółka próbuje tonować nastroje, wskazując na postępy po stronie kosztów i przepływów pieniężnych. Zarząd podkreśla, że wewnętrzne działania optymalizacyjne pozwoliły poprawić kontrolę wydatków i utrzymać dodatni cash flow. To jednak nie wystarczyło, by zrównoważyć skalę problemów zewnętrznych, które – zdaniem Volvo – utrzymają się również w 2026 r..
Przełomem może być debiut nowego, w pełni elektrycznego SUV-a EX60. Jednocześnie marka ostrzega, że nadchodzące miesiące upłyną pod znakiem presji cenowej, wpływu ceł, niepewności regulacyjnej oraz mniej optymistycznych nastrojów konsumenckich. W takim otoczeniu odbudowa rentowności może potrwać.
