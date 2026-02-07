Reklama

Mercedes przejmuje produkcję Marco Polo. Ciszej, jaśniej i wygodniej.

Odświeżony Mercedes Marco Polo trafi na rynek w 2026 roku. Zmiany obejmują przede wszystkim przestrzeń mieszkalną, wyposażenie wnętrza oraz sposób produkcji, przy zachowaniu dotychczasowej koncepcji kompaktowego kampera opartego na Klasie V.

Publikacja: 07.02.2026 08:08

Mercedes Marco Polo

Mercedes Marco Polo

Foto: Materiały prasowe

Szczepan Mroczek

Mercedes wprowadza na rynek zmodernizowaną wersję modelu Marco Polo, koncentrując się na detalach mających realny wpływ na komfort użytkowania. Samochód nadal bazuje na Klasie V i łączy funkcję pojazdu codziennego z rolą kampera przeznaczonego do podróży i krótkich wyjazdów. Jedną z kluczowych zmian jest nowy podnoszony dach wykonany z dwuwarstwowego aluminium, który jest lżejszy, lepiej izolowany i zapewnia o 10 cm więcej przestrzeni nad głową po podniesieniu.

We wnętrzu zastosowano nowe oświetlenie ambientowe LED z możliwością regulacji barwy światła, a także otwierane okno dachowe, poprawiające doświetlenie i wentylację. Zmieniono również konstrukcję markizy – nowa wersja umożliwia łatwiejszy montaż i demontaż, a korba została zintegrowana z uchwytem. Komfort noclegu poprawiają magnetycznie mocowane elementy zaciemniające, które pozwalają szybko osłonić kabinę kierowcy.

Mercedes Marco Polo

Mercedes Marco Polo

Foto: Materiały prasowe

Nowe rozwiązania techniczne i systemowe

Odświeżony Marco Polo otrzymał nowy system nagłośnienia z ośmioma głośnikami i subwooferem. Dzięki łączności Bluetooth może on działać również po wyłączeniu systemu multimedialnego. Rozszerzono także funkcjonalność systemu Mercedes Advanced Control, który umożliwia centralne sterowanie m.in. oświetleniem, dachem i nagłośnieniem z poziomu ekranu głównego lub aplikacji mobilnej. Dodatkowe zmiany obejmują ulepszone mechanizmy składanych stołów i szuflad, zmodyfikowany panel sterowania ławki oraz bardziej energooszczędną lodówkę.

Mercedes Marco Polo

Mercedes Marco Polo

Foto: Materiały prasowe

Marco Polo HORIZON – wariant rekreacyjny

Równolegle do oferty trafi wersja Marco Polo Horizon, przeznaczona głównie na krótsze wyjazdy. Wariant ten pozbawiony jest stałej zabudowy kuchennej, ale oferuje większość nowych rozwiązań wprowadzonych w odświeżonym Marco Polo, w tym nową markizę i magnetyczne osłony kabiny. W standardzie znalazły się także kurtyny powietrzne od słupka A do D. Magnetyczne przyciemnianie tylnej szyby będzie dostępne wyłącznie w tej wersji. Premiera obu modeli zaplanowana jest na targi Caravan Salon w Düsseldorfie na przełomie sierpnia i września.

Mercedes Marco Polo

Mercedes Marco Polo

Foto: Materiały prasowe

Produkcja w strukturach Mercedes-Benz Vans

Od modelu z 2026 r. cały proces konwersji Marco Polo realizowany będzie w ramach struktur Mercedes-Benz Vans. Bazowa Klasa V nadal powstaje w hiszpańskiej fabryce w Vitorii, natomiast zabudowa kamperowa wykonywana jest w zakładzie w Ludwigsfelde w Niemczech. Producent zakłada, że integracja produkcji pozwoli na lepszą kontrolę jakości, większą elastyczność oraz skrócenie terminów dostaw. Zakład w Ludwigsfelde funkcjonuje w pełni cyfrowo, bez dokumentacji papierowej, a linie produkcyjne zaprojektowano z myślą o ergonomii pracy.

Mercedes Marco Polo

Mercedes Marco Polo

Foto: Materiały prasowe

Zapowiedź nowej generacji pod koniec dekady

W dłuższej perspektywie Mercedes zapowiada kolejną generację Marco Polo opartą na nowej, modułowej architekturze vanów. Platforma ta ma obejmować zarówno wersje elektryczne, jak i spalinowe, a debiut nowej generacji kamperów z gwiazdą przewidywany jest przed końcem dekady.

