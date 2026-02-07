Mercedes wprowadza na rynek zmodernizowaną wersję modelu Marco Polo, koncentrując się na detalach mających realny wpływ na komfort użytkowania. Samochód nadal bazuje na Klasie V i łączy funkcję pojazdu codziennego z rolą kampera przeznaczonego do podróży i krótkich wyjazdów. Jedną z kluczowych zmian jest nowy podnoszony dach wykonany z dwuwarstwowego aluminium, który jest lżejszy, lepiej izolowany i zapewnia o 10 cm więcej przestrzeni nad głową po podniesieniu.

Reklama Reklama

We wnętrzu zastosowano nowe oświetlenie ambientowe LED z możliwością regulacji barwy światła, a także otwierane okno dachowe, poprawiające doświetlenie i wentylację. Zmieniono również konstrukcję markizy – nowa wersja umożliwia łatwiejszy montaż i demontaż, a korba została zintegrowana z uchwytem. Komfort noclegu poprawiają magnetycznie mocowane elementy zaciemniające, które pozwalają szybko osłonić kabinę kierowcy.

Mercedes Marco Polo Foto: Materiały prasowe

Nowe rozwiązania techniczne i systemowe

Odświeżony Marco Polo otrzymał nowy system nagłośnienia z ośmioma głośnikami i subwooferem. Dzięki łączności Bluetooth może on działać również po wyłączeniu systemu multimedialnego. Rozszerzono także funkcjonalność systemu Mercedes Advanced Control, który umożliwia centralne sterowanie m.in. oświetleniem, dachem i nagłośnieniem z poziomu ekranu głównego lub aplikacji mobilnej. Dodatkowe zmiany obejmują ulepszone mechanizmy składanych stołów i szuflad, zmodyfikowany panel sterowania ławki oraz bardziej energooszczędną lodówkę.