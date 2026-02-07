Aktualizacja: 07.02.2026 17:34 Publikacja: 07.02.2026 08:08
Mercedes wprowadza na rynek zmodernizowaną wersję modelu Marco Polo, koncentrując się na detalach mających realny wpływ na komfort użytkowania. Samochód nadal bazuje na Klasie V i łączy funkcję pojazdu codziennego z rolą kampera przeznaczonego do podróży i krótkich wyjazdów. Jedną z kluczowych zmian jest nowy podnoszony dach wykonany z dwuwarstwowego aluminium, który jest lżejszy, lepiej izolowany i zapewnia o 10 cm więcej przestrzeni nad głową po podniesieniu.
We wnętrzu zastosowano nowe oświetlenie ambientowe LED z możliwością regulacji barwy światła, a także otwierane okno dachowe, poprawiające doświetlenie i wentylację. Zmieniono również konstrukcję markizy – nowa wersja umożliwia łatwiejszy montaż i demontaż, a korba została zintegrowana z uchwytem. Komfort noclegu poprawiają magnetycznie mocowane elementy zaciemniające, które pozwalają szybko osłonić kabinę kierowcy.
Odświeżony Marco Polo otrzymał nowy system nagłośnienia z ośmioma głośnikami i subwooferem. Dzięki łączności Bluetooth może on działać również po wyłączeniu systemu multimedialnego. Rozszerzono także funkcjonalność systemu Mercedes Advanced Control, który umożliwia centralne sterowanie m.in. oświetleniem, dachem i nagłośnieniem z poziomu ekranu głównego lub aplikacji mobilnej. Dodatkowe zmiany obejmują ulepszone mechanizmy składanych stołów i szuflad, zmodyfikowany panel sterowania ławki oraz bardziej energooszczędną lodówkę.
Równolegle do oferty trafi wersja Marco Polo Horizon, przeznaczona głównie na krótsze wyjazdy. Wariant ten pozbawiony jest stałej zabudowy kuchennej, ale oferuje większość nowych rozwiązań wprowadzonych w odświeżonym Marco Polo, w tym nową markizę i magnetyczne osłony kabiny. W standardzie znalazły się także kurtyny powietrzne od słupka A do D. Magnetyczne przyciemnianie tylnej szyby będzie dostępne wyłącznie w tej wersji. Premiera obu modeli zaplanowana jest na targi Caravan Salon w Düsseldorfie na przełomie sierpnia i września.
Od modelu z 2026 r. cały proces konwersji Marco Polo realizowany będzie w ramach struktur Mercedes-Benz Vans. Bazowa Klasa V nadal powstaje w hiszpańskiej fabryce w Vitorii, natomiast zabudowa kamperowa wykonywana jest w zakładzie w Ludwigsfelde w Niemczech. Producent zakłada, że integracja produkcji pozwoli na lepszą kontrolę jakości, większą elastyczność oraz skrócenie terminów dostaw. Zakład w Ludwigsfelde funkcjonuje w pełni cyfrowo, bez dokumentacji papierowej, a linie produkcyjne zaprojektowano z myślą o ergonomii pracy.
W dłuższej perspektywie Mercedes zapowiada kolejną generację Marco Polo opartą na nowej, modułowej architekturze vanów. Platforma ta ma obejmować zarówno wersje elektryczne, jak i spalinowe, a debiut nowej generacji kamperów z gwiazdą przewidywany jest przed końcem dekady.
