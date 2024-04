Jaka jest właściwa droga?

Wiele ważnych osób w branży, jak choćby Carlos Tavares prowadzący koncern Stallantis, czy szef Mazdy w Europie Martijn ten Brink podkreślają, że zakaz sprzedaży samochodów spalinowych nie jest dobrym rozwiązaniem. Jak słusznie zauważa Brink do najważniejszych innowacji dochodzi wtedy, kiedy wyznacza się cel, ale nie wskazuje inżynierom technologiczną drogę. Martijn ten Brink zadaje pytanie, czy rzeczywiście powinniśmy dziś odrzucić wszystkie inne technologie, nawet te, o których jeszcze nie słyszeliśmy. Politycy powinni domagać się zeroemisyjnej przyszłości, a nie narzucać rozwiązania – podkreśla Brink. Jeśli Komisja Europejska chce rzeczywiście zadbać o przyszłość naszej planety powinna promować stosowanie paliw syntetycznych, ponieważ dzięki nim możemy zmniejszyć emisję CO2 nie tylko w przypadku nowych samochodów, ale również we flocie półtora miliarda samochodów, które już jeżdżą po drogach całego świata i pozostaną na nich przez najbliższe dekady. Produkcja paliwa syntetycznego pochłania potężne porcje energii, a do powszechnej dostępności pozostała daleka droga. Ale wielkie szanse daje możliwość mieszania go z paliwami kopalnymi. Wystarczy, by paliwo tankowane na stacjach zawierało 20 proc. e-paliwa, by o 20 proc. zmniejszyć emisję CO2 wśród używanych samochodów. Paliwo syntetyczne jest też znacznie łatwiejsze w transportowaniu od wodoru – kolejnego alternatywnego źródła energii. E-paliwem można zasilać również statki i samoloty, dla których akumulatory nie są alternatywą.

Testy dowodzą, że z pomocą paliw syntetycznych jest szansa na fundamentalne ograniczenie emisji dwutlenku węgla bez potrzeby wymiany floty samochodów na nowe. To oznacza znaczącą przewagę e-paliw nad transformacją na elektromobilność. Dzięki paliwom syntetycznym można też rozwiązać problem napędu samochodów ciężarowych. Z badań gigantów branży motoryzacyjnej, koncernów Aramco i Stellantis, wynika, że paliwa syntetyczne mogą być stosowane w 24 rodzinach silników koncernu ( bez żadnych modyfikacji) poruszających się pod drogach i wyprodukowanych po roku 2014 r., czyli spełniających normę Euro 6. Badania paliw syntetycznych przeprowadzane przez Stellantis obejmują testy emisji z rury wydechowej, łatwość rozruchu, moc silnika, trwałość, rozcieńczenie oleju, wpływu na zbiornik paliwa i przewody paliwowe, a także wydajność paliwa w ekstremalnie niskich i wysokich temperaturach. Stellantis popiera stosowanie niskoemisyjnych e-paliw i szacuje, że w latach 2025–50 mogłoby zmniejszyć emisję CO2 w Europie nawet o 400 milionów ton, jeśli zostaną zastosowane w 28 milionach samochodów. Testy przeprowadzono z wykorzystaniem e-paliw dostarczonych przez firmę Aramco, jedną z wiodących na świecie firm energetyczno-chemicznych. Badane paliwo powstaje w wyniku reakcji CO2 wychwyconego bezpośrednio z atmosfery dlatego jest w tym zakresie neutralne. Stosowanie niskoemisyjnego e-paliwa może potencjalnie zmniejszyć emisję dwutlenku węgla w cyklu życia w istniejących samochodach spalinowych o co najmniej 70 proc.

Ned Curic, dyrektor ds. inżynierii i technologii w Stellantis, powiedział: „Naszym priorytetem jest zapewnienie wszystkim mobilności o zerowej emisji, ze szczególnym uwzględnieniem elektryfikacji, a nasza współpraca z Aramco to ważny i uzupełniający krok na tej drodze dla istniejących flot samochodów. Badamy wszystkie rozwiązania, aby wzmocnić naszą ambitną strategię i do 2038 r. stać się firmą o zerowej emisji gazów cieplarnianych. E-paliwa mogą mieć ogromny i niemal natychmiastowy wpływ na redukcję emisji CO2 w istniejącej flocie pojazdów, oferując naszym klientom łatwą, ekonomiczną i skuteczną opcję zmniejszenia śladu węglowego — tak prostą, jak wybór innego dystrybutora na stacji paliwowej, bez dodatkowych modyfikacji pojazdów”. W przypadku paliw syntetycznych nie trzeba również modyfikować sieci dystrybucji. Aramco bada obecnie możliwości produkcyjne e-paliw. W Arabii Saudyjskiej Aramco i ENOWA (Neom Energy and Water Company) pracują nad wprowadzeniem do produkcji benzyny syntetycznej do lekkich pojazdów osobowych. Tymczasem w Bilbao w Hiszpanii Aramco i Repsol badają produkcję niskoemisyjnego syntetycznego oleju napędowego oraz paliwa do silników odrzutowych w samolotach. Z wielu względów nie jest możliwa pełna transformacja w Europie na elektromobilność do roku 2035. Paliwa syntetyczne to technologie uzupełniająca, która perfekcyjnie wpisują się w proces obniżenia emisji dwutlenku węgla w transporcie i zwiększają jego zasięg i skuteczność.

AdobeStock

To kwestia polityczna

Pozostawienie na rynku wyłącznie samochodów elektrycznych wiąże się ze znacznym wzrostem cen pojazdów oraz kosztów podróżowania. W takim wypadku, jak podkreśla Carlos Tavares, klasę średnią nie będzie stać na samochód. To oznacza ograniczenie prawa do podróżowania - jednego z filarów demokracji. Można się spodziewać, że jeśli władze zakazałyby sprzedaży samochodów innych niż elektryczne ten temat stałby się kwestią polityczną. Obywatele głosowaliby na partię, która wyznaje zbieżne poglądy w kwestii mobilności. W czerwcu 2024 roku odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Z dokumentu, który wyciekł do sieci, dowiadujemy się, że największa partia w Europie chce zmodyfikować zakaz sprzedaży samochodów spalinowych. Euractiv dotarł do kopii manifestu Europejskiej Partii Ludowej (EPP), w którym ugrupowanie sprzeciwia się zakazowi stosowania silników spalinowych od 2035 r. Partia ostrzega przed „efektem Hawany”, który spowoduje, że Europejczycy przez dziesięciolecia będą jeździć starymi samochodami napędzanymi silnikami spalinowymi. Stanowisko to wpisuje się w otwarte na nowe technologię podejście do dekarbonizacji. Jeśli doniesienia zostaną potwierdzone deklaracja partii niesie ze sobą istotne implikacje, gdyż największa grupa w Parlamencie Europejskim wyrazi zamiar ponownego rozważenia zatwierdzonego już ustawodawstwa