Volkswagen ID. Buzz AD – Prawdziwa rewolucja w motoryzacji właśnie się zaczyna

Jeśli samochody autonomiczne staną się powszechne, zmienią styl życia ludzi na całym świecie. W Europie jesteśmy właśnie świadkami początku tej transformacji. Koncern z Wolfsburga traktuje autonomiczną jazdę jako strategiczny kierunek rozwoju. Celem nie jest tylko ułatwienie prowadzenia pojazdu, lecz stworzenie kompletnego, skalowalnego systemu mobilności miejskiej.

Podczas ostatnich targów w Monachium koncern VW dumnie ogłosił, że wjeżdża na drogę, która pozwoli mu zostać motoryzacyjnym liderem technologicznym. Prace nad autonomicznymi pojazdami to kluczowy, ale też najtrudniejszy element nowej strategii. Sprawdziliśmy w Monachium, podczas jazd testowych ID. Buzz AD, na jakim etapie są prace koncernu nad autonomicznym autem.

Buzz AD nie jest prototypem - to realne narzędzie, które ma trafić na ulice wielu miast już w 2026 r. Van Volkswagena, wyposażony w zaawansowane systemy sensorów i kamer wspieranych przez sztuczną inteligencję, porusza się bez udziału kierowcy. Co więcej – nie działa w próżni. Pojazd stanowi część ekosystemu opracowanego przez MOIA, spółkę zależną Volkswagena, specjalizującą się w usługach mobilnych.

Technologia, która zarządza ruchem w czasie rzeczywistym

Wszystkie autonomiczne pojazdy Volkswagena będą zarządzane przez oprogramowanie MOIA, które: