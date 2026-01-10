Volkswagen ID. Buzz AD – Prawdziwa rewolucja w motoryzacji właśnie się zaczyna

Aktualizacja: 11.01.2026 04:05 Publikacja: 10.01.2026 08:59
Jeśli samochody autonomiczne staną się powszechne, zmienią styl życia ludzi na całym świecie. W Europie jesteśmy właśnie świadkami początku tej transformacji. Koncern z Wolfsburga traktuje autonomiczną jazdę jako strategiczny kierunek rozwoju. Celem nie jest tylko ułatwienie prowadzenia pojazdu, lecz stworzenie kompletnego, skalowalnego systemu mobilności miejskiej.
Podczas ostatnich targów w Monachium koncern VW dumnie ogłosił, że wjeżdża na drogę, która pozwoli mu zostać motoryzacyjnym liderem technologicznym. Prace nad autonomicznymi pojazdami to kluczowy, ale też najtrudniejszy element nowej strategii. Sprawdziliśmy w Monachium, podczas jazd testowych ID. Buzz AD, na jakim etapie są prace koncernu nad autonomicznym autem.
Buzz AD nie jest prototypem - to realne narzędzie, które ma trafić na ulice wielu miast już w 2026 r. Van Volkswagena, wyposażony w zaawansowane systemy sensorów i kamer wspieranych przez sztuczną inteligencję, porusza się bez udziału kierowcy. Co więcej – nie działa w próżni. Pojazd stanowi część ekosystemu opracowanego przez MOIA, spółkę zależną Volkswagena, specjalizującą się w usługach mobilnych.
Wszystkie autonomiczne pojazdy Volkswagena będą zarządzane przez oprogramowanie MOIA, które:
Dzięki temu usługa ride-sharingu staje się prosta i intuicyjna – pasażer zamawia pojazd, wsiada, a samochód samodzielnie dowozi go do celu.
ID. Buzz to dopiero początek. Volkswagen prowadzi intensywne prace nad wprowadzeniem autonomicznych funkcji we wszystkich klasach pojazdów - od małych samochodów miejskich po duże vany. W Europie rozwijana jest platforma we współpracy z Boschem, natomiast w Chinach firma działa wspólnie z Carizon, by dostosować rozwiązania do lokalnych warunków drogowych.
Volkswagen już przygotowuje się do prawnego dopuszczenia ID. Buzz AD do ruchu w Unii Europejskiej i USA, co otworzy drogę do komercjalizacji usług mobilnych opartych na autonomicznych flotach.
ID. Buzz AD został zaprojektowany od podstaw z myślą o produkcji seryjnej. Oznacza to, że nie jest to kosztowny koncept, ale realne rozwiązanie gotowe do wdrożenia na szeroką skalę. W połączeniu z ekosystemem MOIA Volkswagen oferuje operatorom miejskim i prywatnym partnerom kompletne rozwiązanie typu end-to-end - pojazd, oprogramowanie, zarządzanie flotą oraz integrację z usługami miejskimi.
Oliver Blume, CEO Volkswagen Group.
Dzięki takiemu systemowi koncern VW stara się stać jednym z liderów gałęzi motoryzacji, która w najbliższych latach zyska wartość miliardów dol.
Pierwsze ID. Buzz AD już wożą pasażerów w Hamburgu, ale wciąż za kierownicą siedzi człowiek, który czuwa nad zachowaniem samochodu i odpowiada za dostrajanie systemu. Pełne wdrożenie zaplanowane jest na 2026 r. a my już mieliśmy okazję sprawdzić, jak zachowuje się na drodze autonomiczny samochód Volkswagena.
Wsiadamy do czarnego Volkswagena ID. Buzz AD. Za kierownicą siedzi operator, który czuwa nad zachowaniem pojazdu i w razie potrzeby może przejąć kontrolę. Wystarczy wpisać trasę i uruchomić prowadzenie. Samochód płynnie rusza. Na centralnym, dodatkowym ekranie możemy obserwować, jak auto bada przestrzeń wokół siebie, wykrywa i rozpoznaje konkretne, ruchome oraz stacjonarne obiekty. Widać sylwetki samochodów oraz ludzi poruszających się po drodze. ID. Buzz najeżony jest czujnikami, radarami i kamerami. W tym zakresie, bez dwóch zdań, ma przewagę nad człowiekiem za kierownicą, którego widoczność ograniczona jest licznymi martwymi polami.
Wyzwanie dla twórców autonomicznego samochodu stanowi oprogramowanie, które musi właściwie i odpowiednio szybko odczytać oraz zinterpretować informacje przesyłane przez systemy kontroli przestrzeni.
Nasza trasa liczyła około 20 kilometrów i prowadziła ulicami Monachium oraz autostradą. Trzeba przyznać, że samochód zachowywał się bardzo bezpiecznie. Inżynierowie podkreślali, że aktualne zestrojenie systemu wciąż jest asekuracyjne. Auto poruszało się zwykle o 2-3 kilometry na godzinę wolniej, niż wskazywały znaki – również na autostradzie.
Na trasie pojawiły się także sytuacje nieprzewidziane, jak choćby śmieciarka, która zatarasowała drogę. Samochód poradził sobie z tą przeszkodą, ale reagował znacznie wolniej niż człowiek za kierownicą, co czasem wywoływało frustrację kierowców czekających za nami na przejazd.
ID. Buzz AD - pierwszy autonomiczny samochód Volkswagena
Foto: Szczepan Mroczek
Zatem Volkswagen ID. Buzz AD na obecnym etapie rozwoju już sprawia wrażenie samochodu bezpiecznego, ale w skomplikowanych sytuacjach drogowych jest opieszały i nie zawsze reaguje w sposób płynny. Samochód opiera swoje działanie na połączeniu z internetem i jest elementem połączonego systemu, ale został zaprojektowany tak, by mógł poruszać się w nowym terenie także bez połączenia z siecią. Obecnie samochód zachowuje się w sposób bezpieczny, ale często zbyt asekuracyjny. Technologia jazdy autonomicznej w wydaniu Volkswagena jest na bardzo zaawansowanym etapie, ale wciąż wymaga dopracowania.
Z niecierpliwością czekamy na moment, kiedy na drogi w Niemczech zostaną wypuszczone pierwsze autonomiczne auta VW. Początkowo – dla zachowania pełnego bezpieczeństwa – będą poruszały się z osobami za kierownicą i po wyznaczonym terenie. Można się spodziewać, że autonomiczne samochody Volkswagena, działające jako kompletny system miejskiego transportu ludzi, pojawią się w Europie około 2030 roku
