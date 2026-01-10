Decyzja Halo Cars Group zapadła krótko po rekordowej sprzedaży modelu Gordon Murray Special Vehicles S1 LM. Podczas aukcji RM Sotheby’s w Las Vegas samochód osiągnął cenę 20,63 mln dol., ustanawiając światowy rekord dla nowego auta sprzedanego na aukcji. To wydarzenie stało się symbolicznym potwierdzeniem wartości filozofii Gordona Murraya – bezkompromisowej inżynierii, lekkości i skrajnej rzadkości.

Reklama Reklama

Pozyskane środki pozwolą Gordon Murray Automotive terminowo zrealizować obecne zamówienia oraz rozwinąć programy nowo powołanego działu Gordon Murray Special Vehicles. Kapitał zostanie przeznaczony m.in. na przyspieszenie dostaw wyprzedanych już modeli S1 LM, Le Mans GTR, T.50s Niki Lauda oraz całej gamy T.33, a także na dalsze prace badawczo-rozwojowe.

Gordon Murray Automotive Gordon Murray Automotive - siedziba firmy Foto: Materiały prasowe

Profesor Gordon Murray pozostaje na stanowisku przewodniczącego i głównego projektanta, zachowując kontrolę nad kierunkiem stylistycznym i inżynieryjnym marki. Dotychczasowy dyrektor finansowy Darren Jukes został mianowany tymczasowym CEO. Do rady dyrektorów dołączą natomiast partnerzy zarządzający Halo Cars Group – Tarik Ouass i JR Rahn.

Kapitał na realizację zamówień i rozwój Gordon Murray Special Vehicles

Sami inwestorzy jasno deklarują, że nie interesuje ich klasyczny model wzrostu. Jak podkreślają, ich celem jest dalsze ograniczanie dostępności już ekstremalnie ekskluzywnych samochodów, tak aby rzemiosło i inżynieryjna precyzja Gordona Murraya mogły przetrwać kolejne dekady. To podejście idealnie wpisuje się w DNA marki, która od początku budowana była wokół idei „engineering art”, a nie masowej produkcji.