Gordon Murray Automotive
Gordon Murray Automotive zyskało potężne dofinasowanie
Decyzja Halo Cars Group zapadła krótko po rekordowej sprzedaży modelu Gordon Murray Special Vehicles S1 LM. Podczas aukcji RM Sotheby’s w Las Vegas samochód osiągnął cenę 20,63 mln dol., ustanawiając światowy rekord dla nowego auta sprzedanego na aukcji. To wydarzenie stało się symbolicznym potwierdzeniem wartości filozofii Gordona Murraya – bezkompromisowej inżynierii, lekkości i skrajnej rzadkości.
Pozyskane środki pozwolą Gordon Murray Automotive terminowo zrealizować obecne zamówienia oraz rozwinąć programy nowo powołanego działu Gordon Murray Special Vehicles. Kapitał zostanie przeznaczony m.in. na przyspieszenie dostaw wyprzedanych już modeli S1 LM, Le Mans GTR, T.50s Niki Lauda oraz całej gamy T.33, a także na dalsze prace badawczo-rozwojowe.
Gordon Murray Automotive
Gordon Murray Automotive - siedziba firmy
Profesor Gordon Murray pozostaje na stanowisku przewodniczącego i głównego projektanta, zachowując kontrolę nad kierunkiem stylistycznym i inżynieryjnym marki. Dotychczasowy dyrektor finansowy Darren Jukes został mianowany tymczasowym CEO. Do rady dyrektorów dołączą natomiast partnerzy zarządzający Halo Cars Group – Tarik Ouass i JR Rahn.
Sami inwestorzy jasno deklarują, że nie interesuje ich klasyczny model wzrostu. Jak podkreślają, ich celem jest dalsze ograniczanie dostępności już ekstremalnie ekskluzywnych samochodów, tak aby rzemiosło i inżynieryjna precyzja Gordona Murraya mogły przetrwać kolejne dekady. To podejście idealnie wpisuje się w DNA marki, która od początku budowana była wokół idei „engineering art”, a nie masowej produkcji.
Dla samego Gordona Murraya partnerstwo z Halo Cars Group ma również wymiar osobisty. Tarik Ouass był pierwszym klientem, który zamówił model T.50, i posiada każdy samochód, jaki marka kiedykolwiek stworzyła. Jak podkreśla Murray, nowi partnerzy podzielają jego siedem fundamentalnych zasad projektowych i w pełni rozumieją wizję rozwoju firmy aż do 2039 r.
Dziedzictwo profesora Gordona Murraya trudno przecenić. Jego konstrukcje przyniosły pięć tytułów mistrza świata Formuły 1 z legendarnymi kierowcami, takimi jak Ayrton Senna, Niki Lauda i Alain Prost. W 1995 r. Murray triumfował w 24-godzinnym wyścigu Le Mans, wygrywając przy debiucie z samochodem wywodzącym się bezpośrednio z jego pierwszego auta drogowego – McLarena F1.
Dziś to dziedzictwo kontynuowane jest w nowej siedzibie Gordon Murray Automotive w Highams Park w hrabstwie Surrey. Stamtąd ponad 80 proc. produkcji trafia do wąskiego grona kolekcjonerów w USA, na Bliskim Wschodzie, w Azji i Ameryce Południowej. W listopadzie firma świętowała ukończenie setnego egzemplarza modelu T.50, a niedawna aukcja RM Sotheby’s w Abu Zabi wyceniła ten samochód na 5,63 mln dol. – niemal dwukrotność pierwotnej ceny katalogowej.
Inwestycja Halo Cars Group stanowi wyraźny sygnał, że Gordon Murray Automotive nie zamierza zmieniać swojego charakteru. Zamiast zwiększać skalę, marka konsekwentnie pogłębia ekskluzywność, stawiając na rzadkość, ręczne rzemiosło i inżynierię podporządkowaną jednej idei: tworzeniu samochodów, które są manifestem technicznej perfekcji.
