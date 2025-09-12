Aktualizacja: 12.09.2025 16:06 Publikacja: 12.09.2025 07:12
Według optymistycznych prognoz Europejskiej Federacji Transportu i Środowiska, udział samochodów elektrycznych w nowych rejestracjach w UE osiągnie w 2025 roku 18 proc., do 2027 wzrośnie do 25 proc., a do 2030 roku przekroczy 55 proc.
Obliczenia T&E wskazują, że w latach 2025–2027 średnia emisja floty Mercedesa może przekroczyć limity określone przez prawo UE nawet o 10 gCO2/km. To sytuacja wyjątkowa – inni producenci, tacy jak Volkswagen, BMW, Stellantis (spółka macierzysta Opla) czy Renault, mają realne szanse osiągnąć swoje cele dzięki rosnącej sprzedaży samochodów elektrycznych.
BMW radzi sobie najlepiej, z szacowanym wynikiem 13 gramów poniżej limitu, a Stellantis – o 9 gramów. Volkswagen i Renault balansują na granicy, ale według prognoz zmieszczą się odpowiednio o 1 i 2 gramy poniżej ustalonych wartości. UE stosuje trzyletnie okresy rozliczeniowe, które pozwalają producentom bilansować emisje – nadwyżki z jednego roku można kompensować w kolejnych dwóch. Ci, którzy po tym czasie wciąż nie spełnią wymagań, mogą dołączyć do tzw. pooli, czyli grup producentów rozliczających się wspólnie. T&E przewiduje, że Mercedes będzie zmuszony skorzystać z tego mechanizmu.
W praktyce oznacza to konieczność płacenia partnerom – obecnie Volvo Cars i Polestar – za certyfikaty emisji w ramach pooling agreements. Prezes Mercedesa Ola Källenius w rozmowie z „Welt am Sonntag” i „Business Insider” wezwał do odejścia od unijnego zakazu silników spalinowych. – Potrzebujemy większej elastyczności. Hybrydy i wydajne, zaawansowane silniki spalinowe powinny pozostać częścią tej drogi, w przeciwnym razie ryzykujemy utratę akceptacji rynku i miejsc pracy – argumentował szef koncernu Mercedesa.
T&E przestrzega, że dalsze łagodzenie przepisów pod presją producentów może zahamować postęp. – Niektórzy producenci celowo bagatelizują sukcesy ostatnich lat, aby osłabić limity flotowe. Tymczasem sprzedaż aut elektrycznych rośnie, a sieć ładowania rozwija się w szybkim tempie – podkreślił Sebastian Bock, dyrektor zarządzający T&E Niemcy. Według optymistycznych prognoz organizacji, udział samochodów elektrycznych w nowych rejestracjach w UE osiągnie w 2025 roku 18 proc., do 2027 wzrośnie do 25 proc., a do 2030 roku przekroczy 55 proc. T&E oczekuje, że dzięki spadającym cenom akumulatorów na rynku pojawi się co najmniej 19 modeli poniżej 25 tys. euro do końca 2027 roku. Dla Mercedesa to sygnał ostrzegawczy: jeśli nie przyspieszy elektryfikacji gamy, będzie nie tylko płacił za emisje, ale też ryzykował utratę pozycji wobec konkurentów, którzy lepiej odnajdują się w nowej rzeczywistości regulacyjnej.
Czy wiesz, że…
- Od 2020 roku średnia emisja CO₂ dla nowych samochodów w UE nie może przekraczać 95 g/km.
- Mercedes w 2024 roku sprzedał w Europie ponad 200 tys. samochodów elektrycznych i hybryd plug-in, ale wciąż stanowiło to mniej niż 20 proc. jego całkowitej sprzedaży.
- Pooling (dzielenie emisji między producentami) pozwolił w przeszłości Fiatowi uniknąć wielomilionowych kar dzięki współpracy z Teslą.
