Wiele firm się ugięło, inne jak BMW od lat rozwija swoją gigantyczną fabrykę w Spartanburgu, Mercedes inwestuje w Alabamie, a Volkswagen w Chattanooga. Japońscy gracze, jak Toyota czy Honda również od dawna produkują w Stanach, by unikać barier celnych, zyskać więcej amerykańskiego rynku i zyskać przychylność polityków.

Porsche mówi „nie”

W przeciwieństwie do swoich konkurentów, niemiecki producent sportowych aut uważa, że lokalna produkcja w USA nie ma sensu. – Jesteśmy zadowoleni z obecnego modelu i nie mamy żadnych konkretnych planów wejścia na rynek lokalny – stwierdził Timo Resch, szef Porsche w Ameryce Północnej, w rozmowie z niemieckim Handelsblatt. Oznacza to, że ani fabryka Porsche, ani nawet montownia końcowa w USA nie powstaną. Powód? Skala. Porsche sprzedaje w Stanach Zjednoczonych znacznie mniej samochodów niż Audi czy BMW. To sprawia, że koszty budowy i utrzymania lokalnej fabryki byłyby trudne do uzasadnienia finansowo.

Cła – problem, który boli wszystkich

Trumpowskie cła sprawiają, że każdy importer płaci więcej. W przypadku samochodów luksusowych, jak Porsche, problem jest jednak mniej dotkliwy – klienci premium często są gotowi przełknąć wyższe ceny. Resch przyznał, że w pierwszej połowie roku Porsche straciło 400 mln euro przez dodatkowe opłaty, ale mimo to udało się „utrzymać stabilność cen” i odseparować rynek amerykański od politycznej huśtawki. Dla porównania – marki masowe, sprzedające setki tysięcy aut rocznie, nie mogły sobie pozwolić na takie ryzyko. Stąd decyzje o budowie fabryk w USA, które w praktyce były podyktowane nie tyle strategią biznesową, co politycznym szantażem.

Najpopularniejszym modelem Porsche w USA – bez dyskusji – jest Porsche Macan (ten, którego już nie możemy kupić w Europie). W pierwszej połowie 2025 roku jego sprzedaż w Ameryce wzrosła o ponad 21 proc., osiągając wynik 14 563 egzemplarzy — więcej niż jakikolwiek inny model tej marki.

TOP 3 Porsche w USA w pierwszej połowie 2025 r.:

Porsche Macan – 14 563 szt.,

Porsche Cayenne – 10 327 szt.,

Porsche 911 + 718 – 9 103 szt.