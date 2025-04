W uzasadnieniu komisja zajmująca się tym zagadnieniem nawiązuje do coraz większych wyzwań, jakie niesie ze sobą starzejąca się flota pojazdów w Europie. Według urzędników starsze auta częściej mają wady techniczne i w związku z tym częściej uczestniczą w wypadkach. Istotną rolę odgrywają również aspekty środowiskowe: technicznie przestarzałe samochody często odpowiadają za nieproporcjonalnie wysoką część szkodliwych emisji spalin – pomimo ich niewielkiego udziału w całkowitej flocie. Dotyczy to w szczególności samochodów osobowych i dostawczych, które mają więcej niż dziesięć lat. W ich przypadku dwuletni okres przeglądów ma zostać skrócony do okresu rocznego. Celem jest wykrywanie usterek na wcześniejszym etapie, a tym samym minimalizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego i usterek mających wpływ na środowisko.

Reklama

Oprócz corocznego przeglądu ogólnego starszych pojazdów, propozycja Komisji przewiduje szereg innych zmian:

- Kontrole techniczne aut elektrycznych obejmujące kontrolę elektronicznych systemów bezpieczeństwa i integralności oprogramowania związanego z bezpieczeństwem.

- Nowe metody badania emisji spalin. Udoskonalone procedury mają na celu skuteczniejsze wykrywanie aut emitujących nadmierne ilości zanieczyszczeń lub poddawanych manipulacjom. Szczególną uwagę poświęcono tlenkom azotu (NOx).

- Ochrona przed manipulacją licznikiem kilometrów. W przyszłości zarejestrowane przebiegi pojazdów będą przechowywane w krajowych bazach danych i będą wymienne w całej UE. Komisja chce zwalczać powszechne oszustwa związane z cofaniem liczników kilometrów.

- Digitalizacja dokumentów. W przyszłości dowody rejestracyjne i protokoły przeglądów będą również wydawane cyfrowo i uznawane w całej UE, co ma uprościć procedury administracyjne.

- Transgraniczne uznawanie świadectw badań technicznych. Badania techniczne będą uznawane w innych krajach UE przez okres sześciu miesięcy.

Działania UE mają doprowadzić do spełnienia „Wizji Zero”

Proponowane środki są częścią długoterminowego celu UE „Wizji Zero”, która ma na celu osiągnięcie zerowej liczby ofiar śmiertelnych i poważnych obrażeń na drogach do 2050 r. Komisja szacuje, że nowe przepisy mogłyby uratować około 7000 istnień ludzkich i zapobiec około 65 000 poważnym obrażeniom w latach 2026–2050. Zdaniem komisji szczególną uwagę poświęcono bezpieczeństwu technicznemu starych aut, których stan nie był dotychczas wystarczająco uregulowany. Planowane coroczne przeglądy pojazdów starszych niż dziesięć lat mają być kluczowym narzędziem systematycznej redukcji ryzyka we flocie. Aby propozycje mogły wejść w życie, muszą zostać przyjęte przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w ramach procedury ustawodawczej. Następnie Komisja przygotuje odpowiednie akty delegowane i przepisy wykonawcze.