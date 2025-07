W reakcji na wieści z Waszyngtonu kurs akcji Toyoty wzrósł o ponad 15 proc., Hondy o 11, proc., Nissana o 9 proc., a Mazdy aż o 17 proc. Również Mitsubishi Motors zanotowało silny wzrost – ponad 13 proc.. Zyskały także koncerny południowokoreańskie – Hyundai o 7 proc., a Kia o niemal 6,8 proc. Zmiana w strukturze ceł polegała na obniżeniu 25-procentowej stawki celnej do 12,5 proc., do której doliczono 2,5 proc. cła bazowego z tytułu klauzuli najwyższego uprzywilejowania (MFN – Most Favoured Nation), co w sumie daje 15 proc . To nadal istotna bariera, ale znacząco niższa niż dotychczasowe 25 proc.

Przełomowa decyzja w relacjach USA–Japonia

Prezydent Donald Trump ogłosił nowe warunki współpracy z Japonią we wtorek za pośrednictwem platformy Truth Social. Nazwał je w jego stylu: „największą umową handlową w historii USA i Japonii”. Według niego, Japonia ma zainwestować aż 550 miliardów dolarów w amerykańską gospodarkę, z czego „90 proc. zysków” miałoby przypaść stronie amerykańskiej. Dodatkowo Japonia zgodziła się otworzyć swój rynek na większy zakres towarów z USA, w tym samochody, ciężarówki, ryż i inne produkty rolne.

Samochody to filar japońskiego eksportu

Eksport pojazdów – osobowych, ciężarowych i autobusów – stanowił w 2024 roku 28,3 proc. całkowitego eksportu Japonii do USA. W ostatnich miesiącach dane Ministerstwa Handlu wskazywały jednak na spadki. W czerwcu 2025 roku eksport aut do Stanów zmniejszył się o 26,7 proc. w ujęciu rocznym, po wcześniejszym spadku o 24,7 proc. w maju. Eksperci podkreślają, że obniżenie ceł to zdecydowanie dobra wiadomość dla japońskiego przemysłu motoryzacyjnego. – To silny impuls, ale firmy z Japonii nadal muszą mierzyć się z ostrą konkurencją ze strony producentów z Korei Południowej oraz dynamicznie rozwijających się chińskich marek – komentuje Ed Rogers, CEO Rogers Investment Advisors.