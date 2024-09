Kodiaq to synonim przestronności. Widoczne zmiany to przeprojektowany pas przedni i kompletnie nowe reflektory. Są węższe, lepiej podkreślają sylwetkę samochodu i mają wypełnienie przypominające kryształ. Ale przede wszystkim ich najbardziej zaawansowana odmiana ma sześciokątne moduły matrycowe Matrix LED, które świecą na 500 metrów.

Z maski zniknął charakterystyczny „nos”, czyli wypukłe przetłoczenie. Zresztą nowa Skoda Kodiaq zyskała na elegancji dzięki mniejszej ilości ostrych kształtów i większej liczbie gładkich powierzchni. Takie płaskie powierzchnie to ostatni krzyk w świecie motoryzacyjnej mody. Dodają szyku i wytworności, a biorąc pod uwagę kilka dodatkowych centymetrów długości, nadwozie ma jeszcze bardziej proporcjonalne kształty. To jednak nie tylko odświeżenie wyglądu, ale także lepsza aerodynamika. To z kolei najistotniejszy element całej motoryzacyjnej układanki. Im mniejsze opory powietrza, tym lepsza wydajność. Im lepsza wydajność, tym niższe zużycie paliwa. W efekcie auto jest bardziej oszczędne i w wersji hybrydowej PHEV, na samym prądzie potrafi przejechać ok. 120 km.

Dłuższa o ponad 6 cm Skoda Kodiaq (4,758 m) to więcej przestrzeni w kabinie. Szczególnie w trzecim rzędzie siedzeń i to przy powiększonym o 75 litrów bagażniku. Teraz potrafi on zmieścić nawet rekordowe 910 litrów.

5 lub 7 osób

Duży SUV jest dostępny zarówno w wersji pięcioosobowej, jak i siedmioosobowej, co czyni go idealnym samochodem dla rodzin lub osób, które potrzebują więcej miejsca na przewóz pasażerów lub bagażu. Wersja siedmioosobowa oferuje dodatkowy, trzeci rząd siedzeń. W razie potrzeby można go łatwo złożyć, uzyskując większą przestrzeń ładunkową. W standardowej konfiguracji pięcioosobowej bagażnik Kodiaqa mieści imponujące 835 litrów – to wynik, który stawia go na czele segmentu SUV-ów średniej wielkości. Po złożeniu tylnych siedzeń przestrzeń rośnie aż do 2 065 litrów, co bez problemów pozwala przewozić nawet większe meble.

Skoda

Wnętrze Kodiaqa zaprojektowano z myślą o komforcie. Drugi rząd siedzeń zapewnia dużą ilość miejsca na nogi i głowę, co czyni podróże wygodnymi nawet na dłuższych dystansach. Możliwość regulacji siedzeń oraz wykończenie wnętrza materiałami wysokiej jakości dodatkowo podkreślają luksusowy charakter tego SUV-a. Szeroko otwierane drzwi oraz nisko umieszczona krawędź bagażnika ułatwiają załadunek większych przedmiotów. Przemyślane schowki i uchwyty na napoje rozlokowane w całym wnętrzu czynią Kodiaqa wyjątkowo praktycznym samochodem do codziennego użytku.

Nowoczesne technologie

Nie do poznania jest także wnętrze. Zaprojektowane od nowa jest eleganckie i funkcjonalne. Przede wszystkim z konsoli środkowej zniknęła dźwignia automatycznej skrzyni biegów. Przeniesiono ją na kolumnę kierownicy. Wszystko przez to, że nowy Kodiaq jest dostępny wyłącznie z automatyczną przekładnią DSG.

Nowa Skoda Kodiaq to jednak nie tylko przestrzeń i starannie zaplanowane wnętrze, to także nowoczesne rozwiązania, które poprawiają komfort, bezpieczeństwo oraz ułatwiają codzienne korzystanie z samochodu. W centralnym punkcie kokpitu znajduje się duży, 13-calowy wyświetlacz dotykowy. To centrum sterowania pojazdem. Nowy system multimedialny działa płynnie i intuicyjnie, zapewniając dostęp do nawigacji, multimediów oraz ustawień pojazdu. Interfejs systemu został zaprojektowany tak, aby korzystanie z niego było proste nawet podczas jazdy, a integracja z popularnymi systemami Apple CarPlay i Android Auto sprawia, że obsługa smartfonów staje się bezproblemowa.

Uzupełnieniem systemu multimedialnego jest 12,3-calowy cyfrowy kokpit, który zastąpił tradycyjne wskaźniki. Wirtualny zestaw wskaźników można dowolnie personalizować, umożliwiając kierowcy wyświetlanie najważniejszych informacji w sposób dostosowany do własnych preferencji. Na kokpicie można wyświetlać między innymi wskazania nawigacji, dane dotyczące prędkości i zużycia paliwa, a także informacje o systemach asystujących.

Skoda

Wspomaganie kierowcy

Auto wyposażone jest w systemy wspomagania, które zwiększają bezpieczeństwo jazdy i ułatwiają codzienne manewry. Nowoczesne rozwiązania takie jak adaptacyjny tempomat, asystent jazdy w korku czy asystent pasa ruchu sprawiają, że prowadzenie samochodu staje się mniej stresujące, zwłaszcza w trudnych warunkach drogowych lub podczas długich podróży.

Jednym z najbardziej zaawansowanych systemów jest Asystent jazdy w korku, który samodzielnie kontroluje prędkość pojazdu oraz utrzymuje go w pasie ruchu, co jest szczególnie przydatne podczas powolnej jazdy w miejskim ruchu. Działa on w połączeniu z adaptacyjnym tempomatem, który automatycznie dostosowuje prędkość do pojazdu jadącego przed Kodiaqiem, a także potrafi całkowicie zatrzymać samochód w razie potrzeby.

Ciekawą innowacją jest również asystent parkowania, który ułatwia parkowanie dużego SUV-a w ciasnych miejscach. Dzięki zestawowi czujników i kamer samochód może samodzielnie sterować kierownicą, a kierowca jedynie kontroluje pedały gazu i hamulca. Druga generacja Kodiaqa wzbogacona została także o system kamer 360 stopni, który zapewnia pełny widok wokół pojazdu, co znacznie ułatwia manewry na parkingach.

Skoda

Technologie bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo zawsze było kluczowym elementem w pojazdach Skody, a nowy Kodiaq idzie o krok dalej w tym zakresie. Oprócz wspomnianych systemów asystujących samochód oferuje szereg nowoczesnych technologii, takich jak system rozpoznawania znaków drogowych, który na bieżąco informuje kierowcę o ograniczeniach prędkości, zakazach wyprzedzania czy innych istotnych dla ruchu drogowego informacjach.

Na pokładzie Kodiaqa znajdziemy również system awaryjnego hamowania, który potrafi automatycznie zareagować w sytuacji nagłego zagrożenia kolizją. Działa on w połączeniu z systemem monitorowania martwego pola oraz systemem wykrywania pieszych, co znacznie zmniejsza ryzyko wypadków w warunkach miejskich.

Skoda

Ekologiczne napędy

Skoda Kodiaq została zbudowana na udoskonalonej platformie MQB Evo. Dzięki temu możliwe było wykorzystanie nowych napędów. Oprócz tradycyjnego silnika benzynowego 2.0 TSI o mocy 204 KM Skoda nie zapomniała także o silniku wysokoprężnym. Diesel 2.0 TDI o mocy 150 lub 193 KM może pochwalić się niezwykle niskim spalaniem, a co za tym idzie czystością spalin.

W trosce o środowisko nowa Skoda Kodiaq po raz pierwszy dostępna jest z napędem hybrydowym typu plug-in. To połączenie silnika spalinowego z elektrycznym i wysokonapięciowym akumulatorem trakcyjnym o pojemności 25,7 kWh. Pozwala on na pokonanie w trybie elektrycznym nawet 120 km. Hybryda PHEV to świetny pomost między samochodami elektrycznymi a autami spalinowymi. To doskonała opcja dla osób, które chcą cieszyć się zaletami nowoczesnej technologii bez rezygnowania z niczym nieograniczonych zasięgów.

Po raz pierwszy w modelu Kodiaq zastosowano także technologię miękkiej hybrydy. Wykorzystano ją w przypadku silnika 1.5 TSI o mocy 150 KM. To najnowsza generacja jednostek EA 211 evo2. Nie dość, że pracuje w oszczędnym cyklu Millera (opóźnione zamknięcie zaworów ssących) i jest wyposażona w turbosprężarkę o zmiennej geometrii turbiny to na dodatek przy niskim obciążeniu układ aktywnego zarządzania pracą cylindrów (ACT+) potrafi odłączyć dwa z nich, redukując zużycie paliwa.

Nowa Skoda Kodiaq to samochód, który łączy w sobie przestronność, komfort, bezpieczeństwo oraz nowoczesne technologie. Dzięki innowacyjnym systemom wspomagania kierowcy, zaawansowanym multimediom i ogromnej przestrzeni bagażowej, Kodiaq to idealny wybór zarówno dla rodzin, jak i dla osób, które cenią sobie funkcjonalność oraz wygodę podczas codziennych podróży. Z kolei ekologiczne napędy sprawiają, że to SUV przyszłości, który spełnia wymogi współczesnych standardów ekologicznych.