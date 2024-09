Używane reflektory Bugatti w cenie Porsche 911 sprzedaje firma z... Poznania

Bugatti Chiron raczej nie należy do samochodów zbyt często zmieniających właściciela. Używanych egzemplarzy jest zwykle kilkanaście na rynku. Handel używanych części praktycznie nie istnieje, a kiedy już się pojawią to wprawiają w osłupienie swoją ceną. Tak też jest w przypadku pary reflektorów pochodzących z Bugatti Chiron, które są oferowane na niemieckim serwisie Ebay. Jeszcze bardziej kuriozalny jest fakt, że sprzedawca pochodzi z... Poznania. Cena wywoławcza reflektorów to 147 000 euro, czyli około 630 tys. złotych. Do tego trzeba jeszcze doliczyć 1000 euro kosztów wysyłki. Dla porównania cena nowego Porsche 911 rozpoczyna się od 643 tys. zł.

Bugatti Chiron mat. prasowe

Używane jak nowe. Reflektory Bugatti Chirona w cenie Porsche

Poznańska firma opisuje parę reflektorów jako używane, ale w „idealnym stanie” – „jak nowe”. Światła produkuje firma Valeo, pasują nie tylko do standardowego Chirona, ale także do specjalnych serii Pur Sport i Super Sport 300+. Numery referencyjne oraz certyfikat autentyczności od producenta mają udowodnić, że są to autentyczne reflektory do Bugatti Chiron. Firma z Poznania nie ujawnia dokładnie, skąd pochodzą te części. Jednak 100 procent pozytywnych recenzji i prawie wyłącznie komentarze pochwalne świadczą o dobrych opiniach klientów. Co ciekawe to nie jedyna aukcja reflektorów Bugatti pochodząca z Polski. Na innej można znaleźć światła do Bugatti Veyron Grand Sport Sang Noir. Cena„tylko” 35 000 euro, ale za jeden reflektor.