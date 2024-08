Po informacji o problemach finansowych znanej w motoryzacji firmy Recaro kolejna spółka melduje bankructwo. Endor AG spółka matka firmy Fanatec, produkującej urządzenia peryferyjne do gier wyścigowych (m.in. kierownice, pedały, manetki do dedykowanych kokpitów i innych konfiguracji wyścigowych), złożyła w niemieckim sądzie wniosek o ogłoszenie niewypłacalności. Firma Fanatec próbowała przejść restrukturyzację jednak negocjacje z Corsair, inwestorem strategicznym, który ogłosił plan zakupu obciążonego podmiotu, zakończyły się fiaskiem. Okazało się, że Endor AG ma zbyt duże zadłużenie - 70 milionów euro (ok. 302 mln zł) długu bankowego i 95 milionów euro (ok. 410 mln zł) całkowitych zobowiązań. Przy sprzedaży rocznej na poziomie 100 milionów euro (ok. 432 mln zł), spółka matka – Endor AG – podjąła decyzję, że najlepszym rozwiązaniem w zaistniałej sytuacji będzie złożenie wniosku o upadłość.

Reklama

Czytaj więcej moto Słynna niemiecka firma bankrutuje. Jej produkty zna prawie każdy Recaro, czyli słynny niemiecki producent foteli samochodowych, złożył wniosek o bankructwo. Czy to oznacza, że znana marka zniknie z rynku? Których działów dotyczą problemy?

Były dyrektor generalny, który jest również większościowym udziałowcem, zwołał "nadzwyczajne walne zgromadzenie w celu zapobieżenia reorganizacji zgodnie z niemiecką ustawą o stabilizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw (StaRUG), bez przedstawienia realnego alternatywnego scenariusza". Równolegle toczyły się negocjacje pomiędzy akcjonariuszem większościowym, a wszystkimi akcjonariuszami w sprawie reorganizacji finansowej. Zakończyły się jednak niepowodzeniem z powodu "nierealistycznych żądań". Następnie firma Corsair zdecydowała, że nie może sfinalizować swojego planu zakupu Endor, ponieważ "trwające zakłócenia uniemożliwiły reorganizację w ramach StaRUG".

Bankrutuje firma z branży simracingu

Postępowanie upadłościowe rozpoczęte przez Endor ma przede wszystkim na celu ochronę i zabezpieczenie zakładu produkcyjnego i miejsc pracy. Zarządcy Fanatec obwiniający Endor o złe zarządzanie firmą, liczą jednak na to, że znajdzie się nabywca, który postanowi przejąć firmę. "W ramach postępowania upadłościowego będziemy kontynuować restrukturyzację i pracować na pełnych obrotach, aby zreorganizować firmę. Jesteśmy przekonani, że wyjdziemy z tej sytuacji silniejsi i powrócimy na ścieżkę zrównoważonego, rentownego wzrostu" - powiedział prezes Endor AG Andres Ruff. Fanatec zaznaczył, że podczas postępowania upadłościowego, operacje biznesowe będą kontynuowane. Mowa dokładniej o sprzedaży, usługach napraw gwarancyjnych czy aktualizacji oprogramowania i sterowników.