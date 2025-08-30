Reklama

Cyberatak doprowadził polską firmę rowerową do upadłości

Po niemal ćwierćwieczu działalności firma 7Anna, producent rowerów i właściciel marek Rondo, NS Bikes i Creme, złożyła wniosek o upadłość. Zarząd wskazuje wprost: kluczowym ciosem był cyberatak, w wyniku którego hakerzy przekierowali przelew od klienta na fałszywe konto w Portugalii.

Publikacja: 30.08.2025 14:48

Foto: mat. prasowe

Aleksander Mróz

„Ukradli ogromną kwotę” – przyznaje współzałożyciel firmy i gitarzysta zespołu Blenders, Szymon Kobyliński. To wydarzenie pokazuje, jak realnym zagrożeniem dla polskiego biznesu stają się cyberprzestępcy. 7Anna, obecna na rynku od 1999 r., jeszcze niedawno była jednym z liderów w segmencie rowerów premium. Problemy zaczęły się półtora roku temu: upadłość największego klienta odpowiedzialnego za sprzedaż na rynkach Europy Zachodniej, wstrzymane finansowanie bankowe, a później bankructwo strategicznego dostawcy. To wszystko utrudniło wprowadzenie nowych modeli. Jednak to atak hakerski przesądził o decyzji o upadłości.

Historia 7Anna wpisuje się w szerszy trend. Polska stała się jednym z głównych celów cyberataków w Europie – obok Ukrainy. Według danych Check Point, w 2024 r. liczba ataków mogła przekroczyć 110 tys. przypadków, co oznacza 23-proc. wzrost rok do roku. Najczęściej celem są firmy średniej wielkości, które – jak 7Anna – działają globalnie, ale nie zawsze dysponują rozbudowanymi systemami zabezpieczeń.

Ataki hakerskie - straty w miliardach

Skutki ataków są dramatyczne. Z raportu State of Ransomware Poland 2024 wynika, że 13 proc. firm straciło ponad milion złotych, a 8 proc. – ponad 5 mln zł. W sektorze handlu detalicznego straty sięgają 90 mld zł rocznie. Globalnie cyberprzestępczość kosztowała gospodarkę w 2024 r. 9,5 bln dolarów – gdyby była państwem, stanowiłaby trzecią gospodarkę świata. Lista ofiar jest coraz dłuższa: Herbapol Lublin, który musiał zmierzyć się z żądaniem 900 tys. dol. okupu, firma meblarska Kler z kosztami rzędu 800 tys. zł, czy Polada, której hakerzy wykradli 250 GB wrażliwych danych.

7Anna walczy dalej

Mimo złożenia wniosku o upadłość 7Anna podkreśla, że działalność operacyjna trwa. Sklepy i serwisy funkcjonują normalnie, a gwarancje są realizowane. „Prowadzimy sprzedaż, serwisujemy rowery, wprowadzamy nowe modele. Rozmawiamy z inwestorami i liczymy, że uda się jechać dalej” – mówi Kobyliński. Świadomość zagrożeń rośnie – aż 77 proc. polskich menedżerów IT deklaruje, że w 2025 r. zwiększy budżet na cyberbezpieczeństwo. Problemem pozostaje jednak niedobór specjalistów i trudności w zatrzymaniu pracowników.

Czy wiesz, że…
- Polska znajduje się w TOP 10 krajów świata najbardziej narażonych na ataki ransomware według firmy ESET.
- Najczęściej używaną metodą ataku w Polsce pozostaje phishing – czyli fałszywe e-maile lub faktury, które wyglądają jak oficjalna korespondencja.
- Na świecie średni czas, jaki firma potrzebuje, aby wykryć cyberatak, to aż 277 dni – to ponad dziewięć miesięcy, w których przestępcy mogą swobodnie działać w systemie.

Źródło: rp.pl

