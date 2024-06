Na odcinku 10-kilometrów autostrady A2 w relacji Krzesiny - Poznań Wschód, rozpoczynają się prace przygotowawcze (odgradzanie terenu, wytyczenie tymczasowych pasów ruchu oraz przejazdów przez pas rozdziału pomiędzy jezdniami), do rozbudowy drogi o dodatkowy pas. Prace właściwe mają ruszyć od 17 czerwca, a cała inwestycja ma zostać ukończona do końca 2025 roku. Sebastian Joachimiak, członek Zarządu spółki Autostrada Wielkopolska S.A. powiedział, że najbliższe miesiące będą trudnym czasem dla kierowców, ale „realizacja tej inwestycji jest potrzebna do zapewnienia sprawnego, bezpiecznego i wygodnego przejazdu naszą autostradą”. Wskazał również, że „prace nad rozbudową kolejnych 10 km obwodnicy Poznania o trzeci pas rozpoczęliśmy z wyprzedzeniem, tak aby zapewnić kierowcom gotową, dobrze przemyślaną i przygotowaną usługę, a realizacja tej inwestycji była dla nich jak najmniej uciążliwa”.

Jednym z najważniejszych warunków tej budowy, jest utrzymanie dwóch pasów ruchu w każdym kierunku. „Prace zostały zaprojektowane w taki sposób, aby powodowały jak najmniej utrudnień dla kierowców, jednak nie unikniemy ich całkowicie” – powiedział Marcin Szczepański, Dyrektor techniczny Autostrady Wielkopolskiej S.A. W ramach prac budowlanych, 10-kilometrowy odcinek drogi otrzyma trzeci pas ruchu w każdym kierunku. Kierowcy przy okazji zyskają też zmodernizowaną nawierzchnię i znaczną część całej infrastruktury drogowej, naziemnej i podziemnej, w tym poszerzenie dwóch mostów.

Mimo, że wykonawca chce utrzymać w trakcie budowy dwa pasy ruchu to kierowcy na A2 i tak muszą się liczyć z korkami

Prace będą przebiegać w podziale na kilka etapów. Są one ściśle związane z elementami znajdującymi się na rozbudowywanym odcinku, czyli węzłami Poznań Krzesiny oraz Poznań Wschód i znajdującymi się pomiędzy nimi Miejscami Obsługi Podróżnych (MOP). W pierwszej kolejności zrealizowane zostaną prace pomiędzy węzłem Poznań Wschód a MOP Tulce/Krzyżowniki oraz na dojazdach do węzła Poznań Krzesiny. „To największe wyzwanie, ponieważ oba węzły to miejsca newralgiczne, dość mocno obciążone ruchem. Dlatego skupiamy się na nich w pierwszej kolejności” – mówi Marek Zaręba, Dyrektor kontraktu w firmie Strabag Sp. z o.o., głównego wykonawcy prac.