Kolejny odcinek autostrady A2 na ukończeniu. Trasa przetnie Polskę ze wschodu na zachód

Autostrada A2 Siedlce Zachód – Siedlce Południe oraz Kałuszyn – Groszki jest już niemal gotowa. Pod względem zaawansowania prac najsłabiej wypada odcinek Groszki — Siedlce Zachód. To efekt sporego opóźnienia w wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. Na tym fragmencie prace rozpoczęto rok później niż w przypadku dwóch pozostałych odcinków tej autostrady.

GDDKiA planuje jeszcze w tym roku udostępnić kierowcom dwa z trzech odcinków autostrady A2. To pozwoli ominąć kierowcom mocno zatłoczony Kałuszyn czy zakorkowany wjazd do Siedlec od strony Warszawy. Oddanie kolejnego odcinka A2 Siedlce Południe – Malinowiec jeszcze trochę potrwa, chociaż tu też zakończenie prac przewidziano na ten rok (zaawansowanie robót wynosi obecnie 31,8 proc.). Docelowo autostrada A2 ma przebiegać na trasie Świecko – Poznań – Warszawa – Siedlce – Kukuryki. Na terenie Warszawy trasa A2 jest fragmentem drogi ekspresowej S2, która jest elementem obwodnicy miasta –Południowa Obwodnica Warszawy. Po wschodniej stronie Warszawy autostrada A2 jest kontynuowana od węzła Lubelska do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego oraz jako obwodnica Mińska Mazowieckiego, oraz od obwodnicy Mińska Mazowieckiego do Siedlec.

Budowa autostrady A2 GDDKiA

Zaawansowanie robót (projektowania) na budowie autostrady A2 na wschód od Warszawy

- Kałuszyn-Groszki – 69,4 proc. (99,1 proc.)

- Groszki-Siedlce Zach. – 58,9 proc. (94,9 proc.)

- Siedlce Zach.-Siedlce Płd. – 89,7 proc. (99,8 proc.)