W czwartek 14 marca 2024 roku zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące konfiskaty samochodu osobom prowadzącym w stanie nietrzeźwości. Zgodnie z regulacją samochód straci każdy nietrzeźwy kierowca, który będzie miał co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi, niezależnie od tego, czy spowodował wypadek drogowy. Prawo ma obowiązywać również w sytuacji, kiedy kierowca spowoduje wypadek przy zawartości powyżej promila alkoholu we krwi lub w sytuacji recydywy.

Reklama

Przedstawicielstwo resortu sprawiedliwości poinformowało TVN24, że zostanie złożona propozycja rezygnacji z przepisu o obowiązkowym przepadku pojazdu mechanicznego. Do tej pory przepadek pojazdu orzekany był obligatoryjnie m.in. w sytuacji, kiedy sprawca katastrofy lub wypadku z następstwem w postaci śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu znajdował się w stanie nietrzeźwości, a zawartość alkoholu w jego organizmie była wyższa niż 1 promil. Odstąpienie od wyroku sąd może ogłosić w przypadku uzasadnionych szczególnymi okolicznościami.

Samochód traci każdy kierowca, która ma więcej niż 1,5 promila alkoholu we krwi

Resort wskazuje, że szykowane zmiany mają wprowadzić możliwość a nie obligum podjęcia decyzji o konfiskacie samochodu. Sądy zyskają natomiast nową możliwość orzeczenia kary pieniężnej, czyli nawiązki, na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Resort wskazuje, że prace nad nowelizacją mają wyeliminować przepisy budzące zastrzeżenia konstytucyjnie i dostosowanie przepisów dotyczących przepadku pojazdów mechanicznych do standardów konstytucyjnych. Ministerstwo Sprawiedliwości wyjaśniło również, że wobec sprawców, którzy popełnili czyny przed 14 marca 2024 r. (a obecnie wobec niech toczy się postępowanie sądowe - red.), nie będzie możliwe orzeczenie środka karnego, jakim jest przepadek pojazdu".