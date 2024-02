Wtorek 20 lutego ma być po rozpoczęciu 09.02 protestów rolników kolejnym dniem ze zmasowanym protestem rolników zaplanowanym w całej Polsce. Postulaty protestujących się nie zmieniły. Rolnicy nie chcą wdrożenia Zielonego Ładu, importu produktów rolnych z Ukrainy i domagają się wsparcia hodowli zwierząt. Przedstawiciele samorządu rolniczego po raz kolejny zwracają uwagę na brak opłacalności we wszystkich sektorach produkcji rolnej. Postulują przyspieszenie wypłat i dopłat bezpośrednich oraz pomocy suszowej plus uproszczenia mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej. Sytuacja ma być na tyle dramatyczne, że podczas wiosennych prac polowych nie rolnicy mogą nie mieć wystarczających dochodów na zakup niezbędnych środków do prowadzenia działalności rolniczej.

Protest rolników — przewidziane utrudnienia 20.02 w woj. podkarpackim

Blokowane mogą być przejścia graniczne oraz terminal przeładunkowy LHS w Durdach. Problemy w ruchu drogowym mogą pojawić się na drodze nr 985 między Mielcem a Tarnobrzegiem. Utrudnienia mogą dotknąć również odcinka dróg krajowej nr 94 z Sędziszowa Małopolskiego do Ropczyc oraz na trasie nr 19 z Targowisk w kierunku Dukli. Trzeba się liczyć z utrudnieniami w ruchu na terenie całego Przemyśla plus odcinków dróg krajowych 77 i 28 w powiecie przemyskim, oraz na dk 77 i dw 877, w Narolu dw 865 i Leżajsku. Problemy z poruszaniem się mogą wystąpić w Jaśle na rondzie przy ul. Piłsudskiego - gdzie dk 28 krzyżuje się z łącznikiem dw 992, a w Sanoku kłopoty z komunikacją drogową mogą wystąpić na ul. Krakowskiej.

Protest rolników — przewidziane utrudnienia 20.02 w woj. małopolskim

Krakowskiego oddział GDDKiA informuje, że protesty będą się odbywać m.in. na drodze wojewódzkiej w Liszkach i łączniku brzeskim. To może spowodować utrudnienia w ruchu przy węźle autostrady A4 w Bielanach i Brzesku. Przyblokowany może zostać zjazd z trasy S7 przy węzłach Miechów i Szczepanowice. Kłopoty z przejazdem mogą wystąpić na dk 7 od Michałowic w kierunku Krakowa. W samym Krakowie protestów można się spodziewać w godzinach od 10 do 20 na terenie całego miasta. Urząd miasta informuje, że rolnicy planują wjazd do Krakowa dwiema kolumnami ciągników rolniczych – jedna grupa ma pojawić się od strony Węgrzyc, a druga od Kocmyrzowa. Grupy spotkają się na skrzyżowaniu ulic Opolskiej, Lublańskiej i 29 Listopada. Potem Alejami Trzech Wieszczów przejadą do ronda Matecznego i ul. Kamieńskiego, a następnie, między innymi, w stronę ronda Grzegórzeckiego, Mogilskiego i alei Jana Pawła II.

Dodatkowo utrudnienia mogą pojawić się na DK44 między Oświęcimiem a Skawiną, DK73 w okolicach Szczucina i Lisiej Góry, DK79 w Nowym Brzesku, DK94 w okolicy Brzeska oraz Rynku w Limanowej, a także na terenie Gminy Liszki rolnicy planują powolne przejazdy przez cały dzień do godziny 24.00 drogą wojewódzką nr 780, pomiędzy trzema rondami: rondem w Kryspinowie, rondem w Bielanach oraz rondem im. Herberta Hoovera przy węźle mirowskim. Przewidywany jest również jednorazowy przejazd drogą wojewódzką nr 774 z Kryspinowa przez Cholerzyn w kierunku Zabierzowa i Krakowa.