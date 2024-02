W 1976 roku droga popularnie nazywana Gierkówką stanowiła główny ciąg komunikacyjny między Warszawą a Katowicami. Dziś jej znaczenie jest znacznie mniejsze, ze względu na wybudowanie autostrady A1 i trasy S8. Mimo to Dyrekcja podjęła decyzję o remoncie a nie usunięciu drogi. Dlaczego? Otóż będzie ona stanowiła alternatywę dla głównych dróg oraz stanowić będzie dobry dojazd do wielu miast położonych obok trasy.

Remont Gierkówki pochłonie 900 mln złotych

Jak podaje GDDKiA, prowadzone są prace nad siedmioma odcinkami. W lipcu ubiegłego roku podpisane zostały umowy na przebudowę odcinków Częstochowa — Nowa Wieś oraz Siedlec Duży — Koziegłowy. Dla kolejnego fragmentu Markowice — Brudzowice umowa była podpisana w 2022 r. z kolei droga Nowa Wieś — Zawada została już oddana do użytku. Łączna długość tych czterech odcinków to 19 km, a wartość umów realizacyjnych to w sumie ponad 360 mln zł. W lutym 2024 roku została podpisana umowa na remont odcinka Zawada — Siedlec o długości 5,5 km. Wartość kontraktu określono na ponad 119 mln zł. Dla Kolejnych trzech odcinków o długości ok. 17 km wykonywana jest dokumentacja projektowa. Według szacunków łączny koszt całej inwestycji ma opiewać na ponad 900 milionów zł.