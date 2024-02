Droga S8 będzie wydłużona w kilku kierunkach. Z obecnie zapowiedzianych jest plan przedłużenia S8 na południe od Wrocławia. W lipcu zeszłego roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła w tej sprawie oferty na budowę trzech odcinków od podwrocławskich Kobierzyc do Łagiewnik o łącznej długości 32,5 kilometrów. GDDKiA przed końcem 2024 r. chce podpisać umowy z wykonawcami. Jak wskazuje GDDKiA, przetarg na budowę odcinka od Łagiewnik do Ząbkowic Śląskich (o długości 17,1 km) drogowcy ogłosili pod koniec 2023 r. W trakcie przygotowania jest też odcinek z Barda do Kłodzka.

– Po zakończonych analizach będziemy mogli wznowić prace przygotowawcze dla tego odcinka. Nowa S8 pomiędzy Kobierzycami a Kłodzkiem będzie miała ok. 87 km długości. Oddanie tej trasy do ruchu planowane jest w latach 2028-2033 - informuje GDDKiA. To jednak nie koniec działań związanych z S8. Dyrekcja ogłosiła też przetarg na wyłonienie wykonawcy niemal 14-kilometrowego w relacji Ząbkowice Śląskie – Północ-Bardo. Do 2030 roku z kolei zaplanowano realizację budowy ok. 45 kilometrów tej drogi w woj. Dolnośląskim, w relacji od Kłodzka do Boboszowa i granicy z Czechami.

Najdłuższa droga w Polsce — S8 będzie miała 786 km długości

Kolejny kierunek prac jest po niemal drugiej stronie Polski. S8 ma również umożliwić szybką jazdę kierowcą w stronę Litwy. To właśnie w woj. Podlaskim od Białegostoku do węzła Raczki na skrzyżowaniu z drogą S61 powstanie jej kolejny fragment. Trasa ta będzie wykorzystywać realizowany obecnie, w ramach budowy S19, odcinek od nowego węzła Białystok Zachód w okolicy Choroszczy do Dobrzyniewa i dalej fragment S16 do Korycina. Po zakończeniu prac droga S8 stanowić będzie najdłuższą drogę szybkiego ruchu w Polsce (786 km). Będzie tym samym dłuższa od S7 (przy założeniu zakończenia prac na odcinku Rabka-Zdrój – Chyżne) o ok. 36 km.