Portal internetowy carbuzz donosi o dokumencie rejestracyjnym, który pojawił się w Australii. Obejmuje on dane dotyczące nadchodzącej wersji luksusowego samochodu elektrycznego Spectre w wersji Black Badge. Wersja klasyczna pierwszego elektrycznego Rollsa cieszy się dużym zainteresowaniem klientów – czas oczekiwania sięga do 2025 roku. W Spectre dwa silniki elektryczne wytwarzają moc systemową 584 KM i maksymalny moment obrotowy 900 Nm. Wystarczająco, aby bezgłośnie przepchnąć 2,9-tonowe coupe. Komu to mało i chce czegoś jeszcze bardziej wyjątkowego będzie mógł delektować się za niedługo specjalną wersją „Black Badge”. To nazwa, która służy do oznaczania podkręconych modeli we wszystkich seriach modelowych. Oprócz bardziej sztywnego zawieszenia, wzmocnionych hamulców i – oczywiście – czarnych akcentów wewnątrz i na zewnątrz, wersji Black Badge mają także większą moc.

Black Badge może mieć moc 660 KM

Spectre również otrzyma taką wyjątkową wersję i dowodem na to jest wspomniany dokument. Moc wzrośnie do 660 KM, ale kosztem zasięgu, ponieważ akumulator o pojemności 102 kWh konwencjonalnego Spectre dostarcza również energię do napędu Black Badge. Z 530 km zasięgu WLTP na pewno zniknie kilka kilometrów. Oficjalne ogłoszenie Spectre Black Badge spodziewane jest na pierwszą połowę 2024 roku. To ważna wersja, bo jakby nie było modele Black Badge stanowią około 25 procent sprzedaży marki. Póki co nie ma żadnych zdjęć tego modelu dlatego pokazujemy wam klasyczną wersję Spectre.