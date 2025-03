Dostawca części samochodowych Schlote złożył wniosek o upadłość czterech swoich niemieckich spółek zależnych. Upadłość dotyczy firm Schlote Technology w Harsum, Schlote Gear and Drive Technology Wernigerode, Schlote Brandenburg i Schlote Harzgerode. To kolejny cios dla branży motoryzacyjnej w Niemczech. Spółka holdingowa Schlote Holding GmbH złożyła wniosek zeszłym tygodniu. To doprowadziło do tego, że trzy duże banki zamknęły linie kredytowe na łączną kwotę 20 milionów euro, również dla spółek zależnych Scholte. Dyrektor finansowy Schlote, Michael Bormann, wyjaśnił, że firmy nagle musiały spłacić znaczną część pożyczek, na co nie było ich stać. Obecnie na rynku niemieckim ma miejsce drastyczny wzrost liczby bankructw.

Tymczasowy syndyk masy upadłościowej wyjaśnił, że aktualnie najważniejszym zadaniem jest ustabilizowanie produkcji we wszystkich czterech zakładach i wywiązanie się ze zobowiązań dostawczych. „Prowadzimy intensywne rozmowy ze wszystkimi klientami z branży motoryzacyjnej” – powiedział zarządca masy upadłościowej. Jednocześnie firma przygotowuje proces inwestycyjny, który ma na celu jak najszybsze znalezienie nowego inwestora dla Schlote. Wynagrodzenia dla około 1350 zatrudnionych pracowników mają zostać zabezpieczone przez najbliższe trzy miesiące. Nie wiadomo czy firma ma szanse na przetrwanie i nowego inwestora. Firma Schlote została założona w 2005 roku i produkowała m.in. elementy dla skrzyni biegów firmy ZF montowanych w Porsche, Volkswagenie i Skodzie.

Schlote to kolejne bankructwo w niemieckiej branży motoryzacyjnej

Branża motoryzacyjna i jej dostawcy stoją obecnie w obliczu poważnych wyzwań. Przejście na elektromobilność wymaga ogromnych inwestycji w nowe technologie, a jednocześnie spada popyt na tradycyjne komponenty silników spalinowych – stanowi to ryzyko egzystencjalne, zwłaszcza dla dostawców średniej wielkości. Poza tym na europejskim rynku pojawiła się rosnąca presja konkurencji z Chin, która jeszcze bardziej pogarsza sytuację. Niedobór wykwalifikowanych pracowników i konieczność transformacji cyfrowej stanowią dodatkowe obciążenie dla firm.