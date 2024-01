Co ciekawe sprzedaż Porsche 911 rok do roku wzrosła aż o 24 procent i to, mimo że spodziewany jest lifting, a może właśnie dlatego. Odświeżenie generacji w połowie jej cyklu produkcyjnego zwykle w Porsche wiąże się z modyfikacją napędu. Powodem wzmożonego popytu poza realizacją zaległych dostaw może być obawa klientów o zmiany silnikach. Z nieoficjalnych informacji wynika, że jeśli dojdzie do elektryfikacji napędów w Porsche 911 to pojawi się jedynie miękką hybryda, która nie powinna zepsuć charakteru auta. W sprzedaży dominują Cayenne (87 tys. egz.) i Macan. (87 tys. egz.). Na trzecim miejscu plasuje się 911. z wynikiem 50 tys. samochodów.

Reklama

Porsche 911 Carrera T mat. prasowe

Największym rynkiem na świecie dla Porsche są Stany Zjednoczone

Elektryczny Taycan, który w zeszłym roku miał problemy z dostępnością części, również zwiększył sprzedaż o 17 procent, ale łączna liczba 40 629 wciąż odbiega od wyniku 911. Panamera, która jest obecnie w fazie zmiany generacji sprzedała się w liczbie 34 020 sztuk. Duet Boxster i Cayman znalazł 20 518 nabywców i jest to wzrost o 13 procent w porównaniu z rokiem 2022 roku. W Chinach sprzedaż spadła aż o 15 procent (79 238 egz.), a USA z wynikiem 86 059 samochodów pozostaje największym rynkiem dla marki Porsche.

W zeszłym roku Porsche sprzedało 320 221 samochodów, czyli o 3 procent więcej niż w 2022 roku