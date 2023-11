- Jesteśmy zbyt wolni, zbyt powolni, zbyt skomplikowani – powiedział w wywiadzie dla niemieckiego „Handelsblatt” Thomas Schäfer, dyrektor generalny Volkswagena opisując sytuację marki. Teraz szef Volkswagena chce podjąć konkretne działania. - Przez skomplikowaną strukturę, procesy i wysokie koszty nie jesteśmy aktualnie konkurencyjni jako marka Volkswagen – powiedział Schäfer podczas spotkania z gazetą Bild. W przeciwieństwie do poprzednich programów oszczędnościowych, koszty i liczba pracowników mają teraz zostać trwale obniżone. Volkswagen wpadł w rosnące koszty surowców przy produkcji aut elektrycznych, wysokie stopy procentowe i nie poradził sobie z agresywną wojną cenową Tesli. Czasy stałego wzrostu i dynamicznie rozwijającego się biznesu w Chinach minęły.

Elektromobilność wprowadziła Volkswagena w kłopoty finansowe

Aby móc finansować inwestycje w nowe modele i technologie, marża operacyjna powinna wzrosnąć z 3,4 do co najmniej 6,5 proc. Częścią niezbędnego pakietu oszczędnościowego ma być redukcja kosztów osobowych, głównie w administracji o około 20 proc. do 2026 roku. Oczekuje się, że z firmy odejdzie od 4 000 do 6 000 pracowników. Na początku typowani będą pracownicy mogący przejść na wcześniejszą emeryturę, jeżeli to rozwiązanie okaże się niewystarczające, wprowadzony zostanie program dobrowolnych odejść.

vVolkswagen musi w sumie zaoszczędzić 10 mld euro. Ze sprzedaży i podwyżek cen aut ma zostać pozyskanych około cztery miliardy euro. Plan programu oszczędnościowego powinien zostać ukończony do października. Pierwsze kluczowe punkty będą uzgadniane z radą zakładową do początku grudnia. Jednak wtajemniczeni w cały proces prognozują, że negocjacje przeciągną się do przyszłego roku.