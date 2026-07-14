MG GO!
MG GO! jest zapowiedzią elektrycznego hatchbacka segmentu B, którego seryjna wersja ma zadebiutować w 2027 r.. Samochód został zaprojektowany w londyńskim centrum stylistycznym MG pod kierownictwem Carla Gothama, który zaprojektował model Cyberster.
MG GO!
Projektanci inspirowali się klasycznym MGB GT, jednym z najważniejszych i najbardziej kultowych modeli w historii brytyjskiej motoryzacji – dwudrzwiowym sportowym coupé typu fastback (z łagodnie opadającym dachem), produkowanym w latach 1965–1980, ale chyba jeszcze wyraźniej widać w nim inspirację modelem MG Metro Turbo. Zamiast dosłownie kopiować przeszłość, postawili na prostą sylwetkę, lekkie proporcje i kilka charakterystycznych detali. To dokładnie taka droga, jaką przeszło najnowsze wcielenie Renaulta 5.
MG Metro Turbo
Drugą premierą jest MG Cyber Concept, czyli duży elektryczny SUV segmentu D. Samochód ma łączyć praktyczność i przestronność typową dla SUV-ów z osiągami oraz emocjami kojarzonymi z modelami sportowymi.
MG Cyber Concept
Inspiracją dla projektu był m.in. MG EX181.
MG EX181
Ale łatwo też dopatrzyć się podobieństw do Cupry Formentor czy Ferrari Purosangue. Nadwozie wyróżnia się sportowymi proporcjami, masywną sylwetką i mocno zarysowanymi błotnikami.
MG Cyber Concept
Za globalny kierunek stylistyczny MG odpowiada Jozef Kabaň, który rozpoczynał karierę w VW i Audi, a potem pracował w Bugatti, Škodzie, BMW, a nawet w Rolls-Royce’ie i Bentleyu. Od 2024 r. pracuje dla MG.
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Według Kabaňa przyszłość motoryzacji nie może opierać się wyłącznie na technologii, ponieważ podobne platformy, ekrany i systemy mogą być wykorzystywane przez wielu producentów. Elementem, którego nie da się łatwo skopiować, pozostaje charakter samochodu.
MG GO!
Chińskie marki obecnie wchodzą na nowy, wyższy poziom stylizacji swoich samochodów. Wygląd i styl samochodów idą w parze z rozwojem technologicznym. Bez lekkich i wytrzymałych materiałów, bez sztywnej konstrukcji karoserii nie można zbudować samochodu, który jednocześnie dobrze wygląda i świetnie się prowadzi. Wygląda na to, że chińskie marki właśnie wchodzą na poziom rozwoju technologicznego, który pozwoli im projektować ciekawie wyglądające samochody, które mają szansę dobrze się prowadzić. MG w tym wypadku jest w lepszej sytuacji od innych chińskich konkurentów, ponieważ może nawiązywać stylem do chlubnej tradycji marki, co z pewnością ma znaczenie dla klientów w Europie.
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Producent na razie nie ujawnia informacji na temat napędów, jakie zostaną zastosowane w wersjach produkcyjnych zaprezentowanych modeli koncepcyjnych.
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