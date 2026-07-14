MG GO! jest zapowiedzią elektrycznego hatchbacka segmentu B, którego seryjna wersja ma zadebiutować w 2027 r.. Samochód został zaprojektowany w londyńskim centrum stylistycznym MG pod kierownictwem Carla Gothama, który zaprojektował model Cyberster.

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MG GO! Foto: Materiały prasowe

Projektanci inspirowali się klasycznym MGB GT, jednym z najważniejszych i najbardziej kultowych modeli w historii brytyjskiej motoryzacji – dwudrzwiowym sportowym coupé typu fastback (z łagodnie opadającym dachem), produkowanym w latach 1965–1980, ale chyba jeszcze wyraźniej widać w nim inspirację modelem MG Metro Turbo. Zamiast dosłownie kopiować przeszłość, postawili na prostą sylwetkę, lekkie proporcje i kilka charakterystycznych detali. To dokładnie taka droga, jaką przeszło najnowsze wcielenie Renaulta 5.

MG Metro Turbo Foto: MG

SUV z cennymi inspiracjami

Drugą premierą jest MG Cyber Concept, czyli duży elektryczny SUV segmentu D. Samochód ma łączyć praktyczność i przestronność typową dla SUV-ów z osiągami oraz emocjami kojarzonymi z modelami sportowymi.

MG Cyber Concept Foto: Materiały prasowe

Inspiracją dla projektu był m.in. MG EX181.

MG EX181 Foto: Newspress

Ale łatwo też dopatrzyć się podobieństw do Cupry Formentor czy Ferrari Purosangue. Nadwozie wyróżnia się sportowymi proporcjami, masywną sylwetką i mocno zarysowanymi błotnikami.

MG Cyber Concept Foto: Materiały prasowe

Jozef Kabaň ma nadać MG wyrazisty charakter

Za globalny kierunek stylistyczny MG odpowiada Jozef Kabaň, który rozpoczynał karierę w VW i Audi, a potem pracował w Bugatti, Škodzie, BMW, a nawet w Rolls-Royce’ie i Bentleyu. Od 2024 r. pracuje dla MG.

Według Kabaňa przyszłość motoryzacji nie może opierać się wyłącznie na technologii, ponieważ podobne platformy, ekrany i systemy mogą być wykorzystywane przez wielu producentów. Elementem, którego nie da się łatwo skopiować, pozostaje charakter samochodu.

MG GO! Foto: Materiały prasowe

MG ma przewagę, której nie da się kupić razem z platformą

Chińskie marki obecnie wchodzą na nowy, wyższy poziom stylizacji swoich samochodów. Wygląd i styl samochodów idą w parze z rozwojem technologicznym. Bez lekkich i wytrzymałych materiałów, bez sztywnej konstrukcji karoserii nie można zbudować samochodu, który jednocześnie dobrze wygląda i świetnie się prowadzi. Wygląda na to, że chińskie marki właśnie wchodzą na poziom rozwoju technologicznego, który pozwoli im projektować ciekawie wyglądające samochody, które mają szansę dobrze się prowadzić. MG w tym wypadku jest w lepszej sytuacji od innych chińskich konkurentów, ponieważ może nawiązywać stylem do chlubnej tradycji marki, co z pewnością ma znaczenie dla klientów w Europie.

Producent na razie nie ujawnia informacji na temat napędów, jakie zostaną zastosowane w wersjach produkcyjnych zaprezentowanych modeli koncepcyjnych.