Centralnym punktem tegorocznej edycji będzie monumentalna instalacja poświęcona marce Singer. Firma znana z reinterpretacji klasycznego Porsche 911 od lat udowadnia, że restomod może być czymś znacznie więcej niż modą. Singer łączy klasyczny design, nowoczesną inżynierię, zaawansowane materiały i rzemiosło na poziomie zegarmistrzowskiej precyzji. Motto marki – „Everything is Important” – w Goodwood ma zabrzmieć szczególnie mocno.

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Goodwood Festival of Speed Foto: Materiały prasowe

Ducati świętuje 100 lat, Damon Hill wraca na balkon

Ducati uczci w Goodwood swoje stulecie. W programie znalazły się specjalny Balcony Moment oraz ekspozycja Collezione 100 z najbardziej rozpoznawalnymi malowaniami i maszynami w historii włoskiej marki.

Goodwood przypomni także 30. rocznicę mistrzostwa świata Formuły 1 Damona Hilla z 1996 r. Brytyjczyk pojawi się podczas własnego Balcony Moment i weźmie udział w wydarzeniach zaplanowanych na cały weekend.

Jedną z najważniejszych atrakcji będzie również ponowne spotkanie Fordów GT40 Mk II, które w 1966 r. zajęły trzy pierwsze miejsca w Le Mans. Organizatorzy oddadzą też hołd Barry’emu Sheene’owi, upamiętniając 50 lat od jego pierwszego tytułu mistrza świata.

Goodwood Festival of Speed Foto: Materiały prasowe

Formuła 1 poza weekendem Grand Prix

Formuła 1 będzie w Goodwood reprezentowana wyjątkowo mocno. Mercedes-AMG Petronas Formula 1 Team pokaże bolid W15 z 2024 r., McLaren Racing przywiezie MCL38 z 2024 r., a Scuderia Ferrari Formula 1 zaprezentuje model SF-24.

Na miejscu pojawią się również Aston Martin F1 Team, Atlassian Williams F1 Team, BWT Alpine Formula One Team, Oracle Red Bull Racing i Racing Bulls Formula One Team. Dla fanów to będzie jedna z najbardziej kompletnych prezentacji współczesnej Formuły 1 poza regularnym weekendem Grand Prix.

Goodwood Festival of Speed Foto: Materiały prasowe

Nowa strefa fanów i wielkie nazwiska

Nowością będzie FOS Fan Zone presented by Pirelli, czyli przestrzeń spotkań z kierowcami, rozmów Q&A i interaktywnych sesji. Wśród zapowiedzianych gości są Damon Hill, Jamie Chadwick, James Vowles, Freddie Sheene oraz Freddie i Tom Huntowie.

Na balkonie Goodwood House pojawią się m.in. John McGuinness, Lando Norris, Valentino Rossi, Gerhard Berger i Damon Hill. Szczególnie ciekawie zapowiada się wspólne wystąpienie Norrisa i Rossiego – dwóch zawodników, którzy dobrze wiedzą, że prędkość to nie tylko liczby, ale też teatr emocji.

Przyszłość obok klasyki

Festival of Speed to nie tylko nostalgia, spaliny i dźwięk silników. Wróci także FOS Future Lab presented by Randox, prezentujące technologie z obszaru sztucznej inteligencji, czystej energii, kosmosu, nowych materiałów i przyszłej mobilności.

Po raz pierwszy w Goodwood pojawi się również Formuła E. Elektryczna seria pokaże wszystkie cztery generacje swoich samochodów, dając fanom możliwość zobaczenia, jak szybko rozwijały się elektryczne wyścigi.

Premiery samochodów w Goodwood

Producenci od lat traktują Goodwood jako znakomitą scenę premier i w tym roku nie będzie inaczej. Alpine pokaże w pełni elektryczny koncepcyjny model A110, zapowiadający kolejną generację sportowego modelu.

Aston Martin zaprezentuje nowe warianty DB12 S i Vantage S, DENZA, należąca do BYD, przywiezie modele B5, D9 i Z9GT, a Gordon Murray Automotive pokaże pierwszy egzemplarz T.50s Niki Lauda przygotowany dla klienta, a także modele S1 LM, Le Mans GTR XP1 i T.33 Spider VP12.

Goodwood Festival of Speed Foto: Materiały prasowe

Goodwood znów łączy epoki

Festival of Speed 2026 zapowiada się jako wydarzenie, w którym klasyczne Fordy GT spotkają współczesne bolidy F1, Singer stanie obok Formuły E, a Ducati będzie świętować swoje stulecie w towarzystwie największych nazwisk motorsportu.

Goodwood po raz kolejny przypomina, że wyścigi to nie tylko technologia i czasy okrążeń. To także rywalizacja, legenda, styl i emocje – czyli wszystko to, co sprawia, że samochody i motocykle przestają być maszynami, a zaczynają być bohaterami.

Na kanale YouTube możesz śledzić na żywo przebieg Goodwood Festival of Speed 2026:



