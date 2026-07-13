Przez ostatnie lata Ford mocno inwestował w automatyzację i – przede wszystkim – wykorzystanie sztucznej inteligencji podczas projektowania i kontroli jakości nowych samochodów. Celem było szybsze wykrywanie błędów konstrukcyjnych, ograniczenie liczby usterek oraz zmniejszenie kosztów produkcji. W teorii brzmi dobrze. Jak było naprawdę?

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Przedstawiciele koncernu przyznają: samo wdrożenie AI nie wystarczyło. Charles Poon, wiceprezes Forda odpowiedzialny za inżynierię pojazdów, powiedział w rozmowie z Bloombergiem, że firma błędnie założyła, iż wystarczy przekazać systemom sztucznej inteligencji wymagania projektowe, aby otrzymać produkt wysokiej jakości. Z czasem okazało się, że zabrakło najważniejszego elementu, czyli wiedzy zdobywanej przez inżynierów przez dziesięciolecia pracy nad kolejnymi generacjami samochodów.

Powrót doświadczonych pracowników

W odpowiedzi Ford rozpoczął program ponownego zatrudniania najbardziej doświadczonych specjalistów. W ciągu trzech lat Ford ponownie zatrudnił ponad 350 tzw. „siwobrodych inżynierów” (ang. gray beard engineers) – czyli ekspertów z wieloletnim doświadczeniem, często byłych pracowników firmy lub specjalistów związanych wcześniej z jej dostawcami.

Ich rola nie ogranicza się do klasycznego nadzoru nad projektami. Prowadzą obowiązkowe przeglądy konstrukcji nowych modeli, analizują potencjalne miejsca występowania usterek jeszcze przed rozpoczęciem produkcji, szkolą młodszych inżynierów, a jednocześnie… pomagają udoskonalać algorytmy sztucznej inteligencji wykorzystywane przez firmę.

Jak podkreślają przedstawiciele Forda, AI nadal pozostaje ważnym narzędziem, ale nie zastępuje wiedzy ekspertów – ma ją wspierać. Inżynierowie nie muszą się już więc obawiać, że sztuczna inteligencja zabierze im pracę. Raz już zabrała i… to nie wyszło.

Fabryka samochodów Forda Foto: Materiały prasowe

Jakość zaczęła się poprawiać

Zmiana podejścia zaczyna przynosić wymierne efekty. Ford zajął pierwsze miejsce wśród marek popularnych w najnowszym badaniu J.D. Power Initial Quality Study. Jeszcze rok wcześniej producent plasował się poniżej średniej dla branży.

Prezes Forda Jim Farley przyznał, że poprawa jakości przekłada się już na konkretne oszczędności. Według niego spadają koszty napraw gwarancyjnych i akcji serwisowych, co daje firmie korzyści liczone w setkach milionów dol. rocznie. Jak widać, oszczędności kadrowe to nie wszystko.

Ford nie rezygnuje ze sztucznej inteligencji

Powrót doświadczonych inżynierów nie oznacza jednak odejścia od AI. Wręcz przeciwnie – producent rozwija własne narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję do kontroli jakości oraz testowania oprogramowania samochodów.

W fabrykach działa już ponad tysiąc kamer wykorzystujących algorytmy komputerowego rozpoznawania obrazu, które wykonują miliony kontroli jakości. Powstały także nowe narzędzia analizujące oprogramowanie pojazdów i wykrywające potencjalne błędy jeszcze przed rozpoczęciem produkcji seryjnej. Różnica polega na tym, że obecnie ich działanie jest nadzorowane przez ludzi z wieloletnim doświadczeniem, którzy uczą systemy rozpoznawać problemy i weryfikują ich wyniki.

Fabryka samochodów Forda Foto: Materiały prasowe

Lekcja dla całej branży

Historia Forda pokazuje, że sztuczna inteligencja może znacząco usprawnić projektowanie i produkcję samochodów, ale nie jest jeszcze w stanie zastąpić doświadczenia zdobywanego przez inżynierów przez dziesięciolecia pracy. Największą wartość przynosi połączenie obu elementów: możliwości analitycznych AI oraz wiedzy ludzi, którzy wiedzą, gdzie w praktyce najczęściej pojawiają się problemy.

Ford jest jednym z pierwszych producentów, który otwarcie przyznał, że w tym obszarze przecenił możliwości AI i musiał skorygować swoją strategię. Czy inni nauczą się na błędach tej marki? A może… po prostu nie będą się przyznawać, że popełniają własne błędy…