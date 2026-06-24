Maserati wchodzi w rok stulecia Trójzębu i serwuje swoim modelom więcej mocy, lepsze brzmienie oraz odświeżony wygląd. Grecale, GranTurismo i GranCabrio otrzymały także nowe wnętrza. Producent zapowiada wyższy poziom wykonania, większą dbałość o detale i nowocześniejsze rozwiązania cyfrowe. Bardziej agresywny przód nowych modeli ma przypominać pysk rekina, a aerodynamika – wyścigowe doświadczenia marki.

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GranTurismo i GranCabrio Trofeo mają teraz 590 KM

Najważniejszą nowością jest rozwinięcie silnika V6 Nettuno. W modelach GranTurismo i GranCabrio Trofeo 3-litrowa jednostka osiąga teraz 590 KM, czyli o 40 KM więcej niż dotąd. Moment obrotowy wynosi 650 Nm, a prędkość maksymalna GranTurismo Trofeo przekracza 320 km/h.

Mocniejszemu silnikowi towarzyszy seryjny układ wydechowy Sportivo, który ma nadać jednostce pełniejsze i bardziej emocjonujące brzmienie. Maserati odpowiada w ten sposób na zastrzeżenia części klientów, którzy po przesiadce z wolnossącego V8 do nowej generacji z V6 mogli czuć niedosyt. Marka z Modeny przez lata wyróżniała się rasowym, głębokim dźwiękiem, którym można było delektować się nawet podczas spokojnej jazdy. I właśnie tym Maserati różniło się od Ferrari. Ferrari najpełniej odsłania swoją naturę dopiero wtedy, gdy kierowca bierze je za kark. Maserati potrafiło brzmieć jak arystokrata, który nawet przy śniadaniu mówi barytonem.

W gamie pozostaje wariant o mocy 490 KM, adresowany do kierowców, którzy chcą włoskiego stylu i osiągów, ale bez teatralnego wejścia przy każdym uruchomieniu silnika.

Maserati Gran Turismo Foto: Materiały prasowe

Folgore: ciszej, ale wcale nie wolniej

Można wybrać jeszcze cichszą wersję – Folgore, czyli w pełni elektryczną odmianę GranTurismo i GranCabrio. W tym przypadku nie ma co liczyć na bardziej rasowy wydech. Można za to liczyć na osiągi. GranTurismo Folgore osiąga 325 km/h, a GranCabrio Folgore rozpędza się do 290 km/h. Maserati oferuje więc jedne z najszybszych elektrycznych modeli na rynku. Jest to możliwe dzięki 800-woltowej instalacji oraz trzem silnikom elektrycznym o łącznej mocy przekraczającej 1200 KM. Na koła w sposób ciągły trafia 760 KM.

Maserati Foto: Materiały prasowe

Grecale dostaje nowe V6 i szerszą gamę napędów

Zmiany objęły również Grecale, czyli najbardziej wszechstronny model w gamie Maserati. SUV otrzymał nową wersję silnika V6 Nettuno o mocy 390 KM. Oferta Grecale obejmuje teraz czterocylindrową hybrydę, benzynowe V6 oraz elektryczną odmianę Folgore, której zasięg ma wynosić do 580 km.

Maserati Foto: Materiały prasowe

Włoskie GT dla tych, którzy nie muszą niczego udowadniać

Maserati chce grać na dwóch fortepianach jednocześnie. Z jednej strony rozwija klasyczne silniki, takie jak V6 Nettuno. Z drugiej – inwestuje w elektryczne modele Folgore, które mają przenieść emocje marki w nową epokę. To trudna sztuka, bo w świecie aut sportowych sama moc silników elektrycznych już nie wystarcza. O tym przekonały się Porsche i Lamborghini. Liczby robią wrażenie, ale liczby nie budują legendy. Do tego potrzebny jest charakter.

Na szczęście Maserati GranTurismo ma temperament. To samochód dla ludzi subtelnych, którzy cenią styl. Nowe GT wygląda świetnie, jest bardzo komfortowe i ma w sobie włoską elegancję. Tradycja odgrywa w tej marce ogromne znaczenie i stanowi o jej wytworności. Być może dlatego najnowsza generacja GranTurismo nie goni za futurystycznymi wybrykami projektantów. Dziś modne są za duże okulary, które mają odciągnąć uwagę od niedoskonałości. Maserati nie musi niczego kamuflować. Sprawdzimy niebawem, czy nowe brzmienie Maserati będzie wystarczająco donośne, by pobudzić motoryzacyjną arystokrację do odświeżenia garaży.