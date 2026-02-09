Aktualizacja: 09.02.2026 18:47 Publikacja: 09.02.2026 15:16
Mercedes-AMG C 63
Foto: Materiały prasowe
Jak poinformował Michael Schiebe, prezes Mercedes-AMG, w rozmowie z portalem Edmunds, obecne C 63 zostanie zastąpione modelem C 53. Nowa wersja otrzyma sześciocylindrowy silnik benzynowy zamiast czterocylindrowej hybrydy plug-in. Pod maską znajdzie się turbodoładowana, rzędowa jednostka 3.0 M256M, znana już z modelu CLE 53.
Mercedes-AMG C 63
Foto: Materiały prasowe
W wariancie coupé silnik ten rozwija 443 KM i 560 Nm momentu obrotowego. Na obecnym etapie producent nie potwierdził, czy w C 53 parametry te ulegną zmianie. Pewne jest natomiast, że nowy układ napędowy nie dorówna poprzednikowi pod względem maksymalnych wartości mocy i momentu. Hybrydowe C 63 oferowało łącznie 671 KM i 1020 Nm. Jednak klienci szukają emocji nie tylko w mocy i osiągach, ale również w charakterze samochodu.
AMG podkreśla jednak, że rezygnacja z napędu plug-in pozwoli znacząco obniżyć masę pojazdu. Dla porównania, czterocylindrowe C 63 w specyfikacji amerykańskiej ważyło 2185 kg. Choć sześciocylindrowa jednostka jest cięższa od czterocylindrowej, brak komponentów elektrycznych ma poprawić ogólny bilans masy i charakter prowadzenia.
Mercedes-AMG C 63
Foto: Materiały prasowe
Podobnej zmiany można spodziewać się także w modelu GLC, który stanowi technicznym odpowiednikiem C 63 w segmencie SUV-ów. Mercedes-AMG zapewnia, że decyzja o wycofaniu czterocylindrowego wariantu nie była bezpośrednią reakcją na falę krytyki pod adresem hybrydowego napędu Mercedesa. Dane rynkowe sugerują jednak ograniczone zainteresowanie – w Niemczech dealerzy oferowali rabaty sięgające nawet 20 proc.
Nowy Mercedes-AMG C 53 ma zadebiutować wraz z faceliftingiem Klasy C, zaplanowanym na najbliższe miesiące. Informacje o sześciocylindrowym następcy C 63 pojawiały się w niemieckich mediach już około rok temu, jednak dopiero teraz producent oficjalnie je potwierdził.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
