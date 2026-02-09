Jak poinformował Michael Schiebe, prezes Mercedes-AMG, w rozmowie z portalem Edmunds, obecne C 63 zostanie zastąpione modelem C 53. Nowa wersja otrzyma sześciocylindrowy silnik benzynowy zamiast czterocylindrowej hybrydy plug-in. Pod maską znajdzie się turbodoładowana, rzędowa jednostka 3.0 M256M, znana już z modelu CLE 53.

Mniej mocy, niższa masa i zmiana charakteru

W wariancie coupé silnik ten rozwija 443 KM i 560 Nm momentu obrotowego. Na obecnym etapie producent nie potwierdził, czy w C 53 parametry te ulegną zmianie. Pewne jest natomiast, że nowy układ napędowy nie dorówna poprzednikowi pod względem maksymalnych wartości mocy i momentu. Hybrydowe C 63 oferowało łącznie 671 KM i 1020 Nm. Jednak klienci szukają emocji nie tylko w mocy i osiągach, ale również w charakterze samochodu.

AMG podkreśla jednak, że rezygnacja z napędu plug-in pozwoli znacząco obniżyć masę pojazdu. Dla porównania, czterocylindrowe C 63 w specyfikacji amerykańskiej ważyło 2185 kg. Choć sześciocylindrowa jednostka jest cięższa od czterocylindrowej, brak komponentów elektrycznych ma poprawić ogólny bilans masy i charakter prowadzenia.