Reklama

Koniec najbardziej kontrowersyjnego napędu w historii AMG

Mercedes-AMG oficjalnie potwierdza zakończenie produkcji czterocylindrowego C 63. Kontrowersyjna hybryda plug-in zostanie zastąpiona przez model C 53 z sześciocylindrowym silnikiem benzynowym, który zadebiutuje wraz z faceliftingiem Klasy C.

Publikacja: 09.02.2026 15:16

Mercedes-AMG C 63

Mercedes-AMG C 63

Foto: Materiały prasowe

Szczepan Mroczek

Jak poinformował Michael Schiebe, prezes Mercedes-AMG, w rozmowie z portalem Edmunds, obecne C 63 zostanie zastąpione modelem C 53. Nowa wersja otrzyma sześciocylindrowy silnik benzynowy zamiast czterocylindrowej hybrydy plug-in. Pod maską znajdzie się turbodoładowana, rzędowa jednostka 3.0 M256M, znana już z modelu CLE 53.

Mercedes-AMG C 63

Mercedes-AMG C 63

Foto: Materiały prasowe

Mniej mocy, niższa masa i zmiana charakteru

W wariancie coupé silnik ten rozwija 443 KM i 560 Nm momentu obrotowego. Na obecnym etapie producent nie potwierdził, czy w C 53 parametry te ulegną zmianie. Pewne jest natomiast, że nowy układ napędowy nie dorówna poprzednikowi pod względem maksymalnych wartości mocy i momentu. Hybrydowe C 63 oferowało łącznie 671 KM i 1020 Nm. Jednak klienci szukają emocji nie tylko w mocy i osiągach, ale również w charakterze samochodu.

Czytaj więcej

Mercedes G osiągnął w 2025 roku najlepszy wynik w swojej historii – blisko 50 tys. sprzedanych egzem
Tu i Teraz
Sprzedaż Mercedesa spada, a Klasa G notuje historyczny wynik

AMG podkreśla jednak, że rezygnacja z napędu plug-in pozwoli znacząco obniżyć masę pojazdu. Dla porównania, czterocylindrowe C 63 w specyfikacji amerykańskiej ważyło 2185 kg. Choć sześciocylindrowa jednostka jest cięższa od czterocylindrowej, brak komponentów elektrycznych ma poprawić ogólny bilans masy i charakter prowadzenia.

Reklama
Reklama
Mercedes-AMG C 63

Mercedes-AMG C 63

Foto: Materiały prasowe

Ograniczony popyt i wysokie rabaty

Podobnej zmiany można spodziewać się także w modelu GLC, który stanowi technicznym odpowiednikiem C 63 w segmencie SUV-ów. Mercedes-AMG zapewnia, że decyzja o wycofaniu czterocylindrowego wariantu nie była bezpośrednią reakcją na falę krytyki pod adresem hybrydowego napędu Mercedesa. Dane rynkowe sugerują jednak ograniczone zainteresowanie – w Niemczech dealerzy oferowali rabaty sięgające nawet 20 proc. 

Czytaj więcej

New Tourneo Connect PHEV
Tu i Teraz
Hybrydy plug-in coraz mocniej napędzają rynek samochodów dostawczych

Nowy Mercedes-AMG C 53 ma zadebiutować wraz z faceliftingiem Klasy C, zaplanowanym na najbliższe miesiące. Informacje o sześciocylindrowym następcy C 63 pojawiały się w niemieckich mediach już około rok temu, jednak dopiero teraz producent oficjalnie je potwierdził.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Motoryzacja Mercedes Marki
Ferrari Luce
Tu i Teraz
Pierwsze elektryczne Ferrari ma nazwę i wnętrze inspirowane produktami Apple'a.
Håkan Samuelsson - Prezes, Volvo Car Corporation
Tu i Teraz
Akcje Volvo Cars runęły. Rynek surowo ocenia wyniki i perspektywy spółki
Trasa S7 na północ od Warszawy
Tu i Teraz
Przełom na północnym wylocie z Warszawy. Ruszyły pierwsze prace przy S7
Mercedes Marco Polo
Tu i Teraz
Mercedes przejmuje produkcję Marco Polo. Ciszej, jaśniej i wygodniej.
Kenta Kon - Prezes Toyota Motor Corporation
Tu i Teraz
Toyota zmienia prezesa. „Car guy” przegrywa z księgowym
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama