Alfa Romeo dokonuje radykalnego zwrotu w sprawie kluczowych modeli. Porzuca aktualne plany związane z modelami Giulia i Stelvio, i zamiast debiutu w najbliższych latach zupełnie nowe wcielenia obu aut pojawią się dopiero w 2028 r.. To złe i dobre wieści dla miłośników marki.

Nie jest łatwo być miłośnikiem marki Alfa Romeo. Modele Giulia i Stelvio są na rynku już od ponad dekady. Nawet największym fanom włoskiej techniki i designu coraz trudniej je bronić. Owszem, nadal wyglądają dobrze, bronią się świetnym prowadzeniem i ujmują niepowtarzalnym charakterem, ale w realiach obecnego rynku przegrywają z konkurentami, odjeżdżającymi pod względem technologii, wyposażenia czy napędów (hybrydy, elektryki…) już nawet nie o generację, a dwie. Kiedy nadejdzie pora na następców? Wydawało się, że w tej sprawie widać już światełko w tunelu – niestety, nic z tego. Prace nad nowymi, dużymi Alfami firma rozpoczyna od nowa.

Elektryczna strategia okazała się zbyt ryzykowna

Decyzja zapadła na najwyższym szczeblu i – jak przyznaje nowy szef marki, Santo Ficili – oznacza konieczność „zmiany wszystkiego”. Dotychczas Alfa Romeo przygotowywała Giulię i Stelvio jako modele wyłącznie elektryczne, podporządkowane wcześniejszym założeniom regulacyjnym w Europie. Rzeczywistość rynkowa szybko jednak zweryfikowała te plany. Popyt na samochody elektryczne rośnie wolniej, niż zakładano, a jednocześnie zarówno Stany Zjednoczone, jak i Unia Europejska zaczęły łagodzić swoje podejście do szybkiej eliminacji napędów spalinowych.

To właśnie ta zmiana otoczenia prawnego i rynkowego sprawiła, że Alfa uznała wcześniejszy kierunek za zbyt ryzykowny. Zamiast wprowadzać modele, które mogłyby okazać się niszowe lub wręcz sprzedażową porażką, marka zdecydowała się na gruntowne przeprojektowanie całej koncepcji. Oznacza to nie tylko inne podejście do napędów, ale też przebudowę architektury elektronicznej, systemów łączności i integrację z nową strategią całej grupy Stellantis.