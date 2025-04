Ostatni lifting obecnego Mercedesa Klasy S serii W223 miał miejsce niecały rok temu. Mimo to Mercedes po tak krótkim czasie zdecydował się na kolejną aktualizację tego modelu. Zmiany nie wiążą się z żadnymi nowościami w wyglądzie ani innowacjami w zakresie układów napędowych. Mercedes za to optymalizuje funkcje autonomicznej jazdy, udoskonala możliwości sztucznej inteligencji i sprawia, że ​​luksusowa limuzyna jest bardziej kolorowa i wyrafinowana. Ale po kolei.

Reklama

Mercedes klasy S rok modelowy 2025 Foto: mat. prasowe

Mercedes chce postawić kolejny krok w kierunku autonomicznej jazdy. Teraz w klasie S Drive Pilot może przejąć kierowanie na autostradzie przy prędkości do 95 km/h. Wcześniej ta funkcja działała do 60 km/h, czyli praktycznie nadawała się do jazdy w miejskich korkach. Teraz system poziomu 3 może być stosowany „w normalnym ruchu za pojazdem jadącym z przodu, na prawym pasie autostrady”. Aby zapewnić jak najpłynniejszą jazdę półautonomiczną, duży Mercedes korzysta z ponad 35 czujników, takich jak kamery, radary, czujniki ultradźwiękowe i lidar. Kierowca może poświęcić się innym czynnościom i nie musi zwracać uwagi na ruch drogowy. W razie potrzeby w każdej chwili kierowca może przejąć prowadzenie auta. Jedną z podstaw działania autonomicznej jazdy w tym zakresie jest specjalny system pozycjonowania, który określa położenie samochodu z dokładnością do centymetra i dzięki temu rozpoznaje, na którym pasie się znajduje.