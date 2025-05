Wielu fanów we Włoszech opłakiwało niedawne zakończenie produkcji przez Piaggio legendarnego modelu Ape. Legendarny trójkołowy pojazd towarowy zachwycał Włochów od 1947 roku. Wycofano go ze względu na unijne przepisy dotyczące ochrony środowiska, których nie dało się już spełnić. Może to być szansa dla nowego Fiata Tris, którego zaprezentowała turyńska firma. Koncepcja i projekt natychmiast przywołują wspomnienia wielu pokoleń małp (ape w tłumaczeniu). Największą różnicą jest to, że Fiat Tris ma napęd elektryczny, dzięki czemu nie musi martwić się o bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące emisji.

Fiat Tris Foto: mat. prasowe

Elektryczny van powstaje w Maroku, gdzie Stellantis produkuje również m.in. elektryczne maluchy - Opel Rocks-E, Citroën Ami i Fiat Topolino. Początkowo Fiat Tris zostanie wprowadzony na rynek w Afryce Północnej, gdzie tego typu koncepcje pojazdów cieszą się dużym popytem, ale według Fiata planowane jest również rozpoczęcie działań marketingowych w Europie. Tris będzie dostępny w trzech wariantach nadwozia: jako czyste podwozie, z platformą lub z platformą ładunkową. W zależności od konfiguracji, pojazd może pomieścić ładunek o masie do 540 kg i ma objętość ładunkową do trzech metrów sześciennych – mimo, że całkowita długość wynosi zaledwie 3,17 m. Konstrukcja umożliwia transport palety typu euro i zapewnia dużą zwrotność.