Renault zbudowało elektryczny samochód o masie 1000 kg. Ma tylko jedno miejsce

Płócienny fotel kierowcy może niektórym przypominać wczesne modele Citroëna 2CV. Jednak współczesne fotele mają konstrukcję wykonaną z karbonu i są wydrukowane w technologii 3D. Przyspieszanie, hamowanie i kierowanie są przesyłane elektronicznie za pomocą systemów steer-by-wire i brake-by-wire. Jedną z zalet tych technologii jest to, że kierownica jest przymocowana do kopuły kokpitu i po jej otwarciu odchyla się do góry, bo nie potrzebuje fizycznego łącznika z elementami sterowania. Na środku kierownicy znajduje się ekran, który pokazuje m.in. prędkość i zasięg.

Renault Filante Record Foto: mat. prasowe

Renault sięga do historii i już zdobytych rekordów

Renault nie ujawniło jeszcze, jaki zasięg ma Filante Record ani z jaką prędkością będzie się poruszał, ale podało rekordy swoich historycznych modeli. Model 40 CV w 1925 roku pobił rekordy przejechanych kilometrów w czasie 3 godzin, 500 kilometrów i 500 mil. W 1926 roku 40 CV przejechało 4167,578 km w ciągu 24 godzin ze średnią prędkością 173,649 km/h. W 1934 roku Nervasport des Records ustanowił dziewięć rekordów międzynarodowych i trzy rekordy świata m.in przejechał 8037 km w ciągu 48 godzin ze średnią prędkością 167,445 km/h. Model Filante, od którego pochodzi nazwa nowego modelu i który również jest jednomiejscowym pojazdem, osiągnął prędkość 308,85 km/h na dystansie 5 kilometrów na Bonneville Salt Flats w 1956 roku.

