Hołd rajdowym tradycjom Toyoty. GR86 w wersji specjalnej

Do niedawna Toyota nie budziła większych emocji. Produkty japońskiej firmy kojarzyły się z taksówkami lub po prostu z solidnymi autami do pokonywania kilometrów. Rzeczywiście – dawniej przeglądając gamę Toyoty można było po prostu… ziewnąć. Dziś składa się ona jednak – także w Europie – również z kilku bardziej emocjonujących modeli, z GR Yarisem na czele. Swoich fanów ma również mały, lekki samochód sportowy, jakim jest GR86. Obecnie nie można go już kupić na naszym rynku, za sprawą unijnych regulacji. Kto zdążył, zapewne się cieszy. Reszcie pozostaje rynek wtórny oraz wzdychanie podczas lektury takich artykułów, jak ten.

Toyota GR86 Rally Concept mat. prasowe

GR86 kojarzy się głównie z jazdą po asfalcie oraz z nauką driftu. Ze względu na swoją charakterystykę, wprowadzenie go w poślizg nie jest trudne, a nieprzesadnie wielka moc gwarantuje, że auto jest łatwe do opanowania również wtedy, gdy jedzie slajdem. Co z rajdowym charakterem? Toyota ma duże tradycje także na tym polu - i postanowiła do tego nawiązać. Zaprezentowany na tegorocznych targach SEMA w Las Vegach koncept GR86 Rally Legacy nawiązuje do dawnych, rajdowych wyjątków w nieciekawej gamie - czyli do modelu Celica GT-Four czy do Corolli WRC. Jak wygląda GR86 Rally Legacy? Kto pamięta dawne nagrania z rajdów, na widok tego auta z pewnością się uśmiechnie. Lakier Halo White został połączony z zielonymi i czerwonymi akcentami. Nie zabrakło czerwonych chlapaczy, a felgi są oczywiście białe. Dodajmy do tego centralnie umieszczony wydech z dwoma końcówkami. Jest rajdowo!