Terenowe Mitsubishi wraca do Polski. Zagrozi markom sprzedającym duże rodzinne auta

Mitsubishi Outlander PHEV ma napęd hybrydowy plug-in o mocy 302 KM

Rzeczywiście z tyłu, nawet jeśli kierowca jest wysoki, nadal pozostaje mnóstwo miejsca, a fotele wyjątkowo wygodne, tak jak w poprzednich wersjach tego modelu. Napęd nowego Outlandera składa się z silnika spalinowego 2,4 litra i mocy 136 KM oraz dwóch silników elektrycznych 116-konnego z przodu i 136-konnego z tyłu. Łącznie więc jest to 302 KM, pozwalające na osiągnięcie 100 km/godz w czasie poniżej 8 sekund. Zasięg auta , to 844 km. Czyli pozwala spokojnie pokonywać dłuższe dystanse bez nerwów, ze nie dojedziemy do kolejnej stacji. Zbiornik na paliwo ma pojemność 53 litrów, akumulator – 22,7 kWh.

Mitsubishi Outlander PHEV mat. prasowe

Jako „czysty” elektryk na jednym naładowaniu najnowszy Outlander powinien pojechać przynajmniej 86 km z prędkością 135 km/godz. Oczywiście pod warunkiem, że załadowaliśmy baterię do pełna. Outlander sprzedawany jest wyłącznie z napędem na cztery koła. Zasięg tych 86. km, to właśnie zdaniem Mitsubishi dopasowanie Outlandera do europejskich realiów, ponieważ nie pokonujemy codziennie długich dystansów, a po powrocie do domu, bądź na firmowym parkingu spokojnie możemy doładować baterię. Dłuższe trasy, to już napęd spalinowy. Ale jest i dobra wiadomość. W przypadku tego modelu wyposażonego w technologię V2L auto może oddawać energię i np. ogrzać, bądź oświetlić dom. A korzystając ze zmiennych cen energii, które są dostępne już w większości krajów Europy, włączając auto do źródła zasilania można korzystać z taniej energii wtedy, kiedy w tradycyjnej sieci jest ona droga.

Mitsubishi Outlander PHEV mat. prasowe

Nie ma jeszcze polskich cen Mitsubishi Outlander PHEV

W Europie dostępne są cztery wersje wyposażenia: Inform, Invite, Intense i Instyle i 12 wariantów kolorystycznych - pięciu dwukolorowych i siedmiu jednokolorowych. Hitem jest z pewnością szary z opalizującą poświatą i głęboki granat. Wątpliwości może budzić czarny z szarym. Ale to rzecz gustu. Za kierownicą — dwa ekrany o przekątnej 12,3 cala. Jest też ekran przezierny HUD na przedniej szybie. Nie wszystko jednak jest intuicyjne. Bo projektant zostawił klasyczne pokrętła i przyciski do obsługi klimatyzacji, czy trybów jazdy. System audio, to Dynamic Sound, opracowany wspólnie z Yamahą. Jest jeszcze bezprzewodowe połączenie z Apple CarPlay i Android Auto i ładowarka o mocy 15W. Niezależnie od wersji każdy Outlander będzie imponował długą listą wyposażenia z zakresu bezpieczeństwa. Osiem poduszek powietrznych, systemy wspomagania kierowcy, widok 360°, oraz system łagodzenia kolizji czołowych — żeby wymienić tylko kilka z nich. Auto ma 5 lat gwarancji (limit 100 tys. km) i 5 lat Mitsubishi Assistance bez limitu przebiegu, 12 lat gwarancji antykorozyjnej i 8 lat (bądź 160 tys. km) gwarancji na akumulator trakcyjny. Nie ma jeszcze oficjalnej ceny na polski rynek. W Niemczech ceny tego auta zaczynają się w podstawowej (ale bogatej) wersji wyposażenia od 50 tys. euro. Co przy dzisiejszym przeliczniku daje ok. 218 tys. złotych.