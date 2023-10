Mitsubishi Colt: Znana nazwa w nowym wydaniu

Mitsubishi Colt mat. prasowe

Ten czterometrowy samochód ma klamki tylnych drzwi zintegrowane ze słupkiem C. Bagażnik mieści przyzwoite 391 l. Colt będzie dostępny w pięciu kolorach. Do wyboru są trzy silniki. Podstawą jest 3-cyl. wolnossący silnik benzynowy o mocy 67 KM z manualną pięciobiegową skrzynią biegów. Przyspiesza od 0 do 100 km/h w 17,1 s i rozwija prędkość 160 km/h. Drugi ma moc 91 KM, turbodoładowanie i sześciobiegową manualną skrzynię biegów. Setkę osiąga się w 12,2 s i rozpędza się do 180 km/h. Topowym modelem jest hybryda o mocy 143 KM. To napęd znany z Renault Clio i składa się z 1,6-litrowego silnika benzynowego o mocy 94 KM i dwóch silników elektrycznych (49 KM i 20 KM). Ceny jeszcze nie są znane.

Mitsubishi Colt mat. prasowe