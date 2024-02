Rozszerzone wyposażenie seryjne

Według Forda nowy system rozrywki i komunikacji Sync 4 oblicza dwukrotnie szybciej niż wcześniej zainstalowany Sync 3. Smartfony łączą się z samochodem bezprzewodowo za pośrednictwem Apple Carplay lub Android Auto i ładują się indukcyjnie. System dźwiękowy B&O z dziesięcioma głośnikami jest objęty dopłatą. Hałas z zewnątrz jest izolowany przez dodatkową powłokę na przedniej szybie. Tak jak poprzednio, dostępny jest adaptacyjny tempomat. Powinien teraz regulować delikatniej i móc aktywnie dostosowywać prędkość do zakrętów, rond i zjazdów. Na skrzyżowaniach Puma wykrywa przechodzących rowerzystów i pieszych – nawet w ciemności – i hamuje, zanim dojdzie do wypadku. To samo dotyczy cofania: asystent hamowania awaryjnego interweniuje, jeśli za samochodem znajdują się przeszkody, a system wykrywania ruchu poprzecznego interweniuje, jeśli piesi lub rowerzyści znajdujący się na przejściu znajdują się na kursie kolizyjnym. Kierowca może obserwować otoczenie na centralnym monitorze przy prędkościach do 10 km/h i dzięki temu manewrować precyzyjniej.

Ford Puma mat. prasowe

Mniejsza moc Pumy ST

Po liftingu napęd Pumy jest zawsze powiązany z 48-woltowym, trzycylindrowym silnikiem typu „mild hybrid” o pojemności jednego litra. Są trzy poziomy mocy od 125 do 160 KM. Podstawowa wersja wyposażona jest w 6-biegową manualną skrzynię biegów, dwie mocniejsze są standardowo wyposażone w 7-biegową dwusprzęgłową skrzynię biegów. Ze sportowym wyposażeniem ST współpracuje silnik o mocy 160 KM. Poprzednia Puma ST miała moc 200 KM, która pochodziła z 3-cylindrowego silnika o pojemności 1,5 litra.

Ford Puma mat. prasowe

Ford Puma mat. prasowe