Tak wygląda wyścigowe Porsche 911 za milion euro. Powstanie tylko 77 egz.

Czytaj więcej Premiery Powstało tylko w jednym egzemplarzu. Porsche w hołdzie Sobiesławowi Zasadzie Porsche Polska zaprezentowało wyjątkowy, indywidualnie skonfigurowany model Porsche 911 Dakar. Egzemplarz, który swoją specyfikacją nawiązuje do kultowego rajdu sprzed 55 lat, w którym załoga Porsche w składzie z Sobiesław Zasada i Marek Wachowski wygrała etap po bezdrożach Australii.

Trzy kamery zastępują konwencjonalne lusterka zewnętrzne. Ich obraz przesyłany jest do monitorów na desce, które znajdują się po lewej i prawej stronie kierownicy. Pomimo dążenia do jak najniższej masy własnej nie mogło zabraknąć efektów specjalnych - we wnętrzu użyto oświetlenia ambiente, które przejęło kolorystyczny motyw reflektorów, ale pozostawia również możliwość regulacji kolorów. Nawet jeśli GT3 R rennsport nie podlega rygorystycznie przepisom GT3, to nadal przejmuje wszystkie związane z nim funkcje bezpieczeństwa, w tym klatkę bezpieczeństwa, która zmienia ten samochód w jednomiejscowy bolid.

Sześciocylindrowy bokser o pojemności 4,2 litra wytwarza 620 KM, który kręci się maksymalnie do 9400 obr./min. Wyposażony w nowe tłoki i wałki rozrządu, chłodzony cieczą czterozaworowy silnik z bezpośrednim wtryskiem paliwa został zaprojektowany do pracy na paliwie E25. Można go jednak zasilać także paliwami konwencjonalnymi. Przeniesienie mocy na tylne koła przez sekwencyjną sześciobiegową skrzynię z niewielkimi zmianami pochodzi z 911 GT3 R. Zmiana biegów odbywa się za pomocą manetek przy kierownicy sterowanych elektronicznym siłownikiem. Przełożenie czwartego, piątego i szóstego biegu jest odwzorowana z wyścigowego GT3 przygotowanego na tor Daytona. Na szóstym biegu, przy prędkości obrotowej silnika wynoszącej 9 000 obr./min umożliwia osiągnięcie prędkości maksymalnej o około 20 km/h wyższej niż w przypadku krótszej, homologowanej przez FIA wersji ze skrzynią biegów GT3 R. W wersji podstawowej wyścigowy układ wydechowy działa bardzo głośno, ale dostępne są dwie cichsze wersje z tłumikami i katalizatorami, które są przeznaczone do użytku na torach wyścigowych z ograniczeniami dotyczącymi hałasu.