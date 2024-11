Podróż Rolls-Roycem Ghost po USA. Wyjątkowość miejsc i chwil

Rolls-Royce Ghost Albert Warner

W modelu Ghost użyto 100 kg materiału izolacyjnego. Podróżujesz słysząc tylko niewielki szum opływającego powietrza i rolujących opon. Beverly Wilshire to również taki adres, pod który najlepiej podjechać Rollsem. Przy cenie 4 tys. dolarów za noc Ghost jest tu niemal oczywistością. Luksus jest nie tylko w środku tego auta, ale również pod maską. Silnik V12 zawsze był synonimem luksusu, ale w dzisiejszych czasach jego status jest jeszcze wyższy, bo ma charakter unikatowy i jest gatunkiem zagrożonym. Ma 6,7 litra pojemności, 600 KM mocy i 900 Nm maksymalnego momentu obrotowego. To, czy ta jednostka napędowa jest włączona czy wyłączona, można odczytać jedynie po zegarach. Tego silnika po prostu nie słychać. Nie tylko na postoju, ale również w trakcie jazdy. Dźwięk kierunkowskazu jest tu głośniejszy. Wyjątkowych momentów za kierownicą tego samochodu jest więcej. Widząc przed sobą ogromną płaską maskę ani przez moment nie zapomnimy, że prowadzimy ogromną limuzynę. Jednak Ghost wydaje się być szalenie poręcznym samochodem. Wspomaganie układu kierowniczego pracuje bardzo lekko, kierownicą można kręcić przysłowiowym małym palcem. Mimo to precyzja prowadzenia jest zachowana. No i sama jazda tym autem pozostawia wyjątkowe wrażenia. To mix wysokiej pozycji za kierownicą (siedzimy prawie tak wysoko jak w SUV-ie), lekkości prowadzenia, ogromnych rozmiarów, ciszy i otaczających wysokiej klasy materiałów sprawia, że atmosfera prowadzenia Rolls-Royce'a jest nie do skopiowania. Również jako pasażer, siedząc na którymkolwiek z miejsc poczujemy się wyjątkowo mając do dyspozycji ogrom miejsca, będąc otuleni luksusem w najlepszym wydaniu. Sześciogwiazdkowy hotel na kołach. Klasa i styl tego auta jest nie do podrobienia.

Innym miejscem w Los Angeles, w które warto podjechać Rollsem, jest Bell Air. Położone na wzgórzach wille szczelnie osłonięte dużymi płotami należą do najbogatszych mieszkańców tego regionu. Kręcąc się po okolicy autem z wypożyczalni, raczej nie zyskamy sympatii. Inaczej jest, gdy jedziemy białym Ghostem. Magia auta robi swoje. Podjeżdżając nawet w ślepe uliczki, zatrzymując się przed bramą czy parkując to auto w tej bogatej dzielnicy będziemy traktowani jak swoi – uśmiechem, machnięciem ręki czy skinieniem głowy. To jedno z tych miejsc na świecie gdzie magia tego auta działa jeszcze bardziej, gdzie nikt nie powie, że nie zapłaciłby ponad 1,5 mln złotych z samochód. Jadąc w trasą stronę Las Vegas suniesz w niezmąconej ciszy. Przy amerykańskich ograniczeniach prędkości, jadąc nie szybciej niż 110 – 130 km/h zużywasz około 12-15 litrów paliwa na 100 km. To tak informacyjnie, bo nikt przecież nie liczy spalania w tym aucie. Samo Las Vegas to też dobre miejsce dla białego Ghosta. Tu przegrywa i wygrywa się fortuny, chociaż te drugie znacznie rzadziej. Dla każdego hotelu taki samochód na podjeździe to zacny kąsek. Rolls przed drzwiami oznacza to, że w środku musi być też dobrze. Pewna właścicielka dobrego hotelu w Krakowie poprosiła mnie kiedyś o pozostawienie pięknego Phantoma Dropheada Coupe przed hotelem, oferując mi w zamian pobyt w hotelu. To jest właśnie magia tej marki.