Cena w pojazdów elektrycznych odgrywa przy zakupie jedną z kluczową ról. Średnia wartość dla nowych elektryków wynosi ponad 270 tys. zł (wzrost rok do roku o 8,53 proc.) – wynika z danych IBRM Samar. Jest to o 100 tys. zł więcej niż w przypadku wariantów spalinowych (170 tys. zł). Ta różnica choć mogąca wprowadzić w osłupienie wynika w dużej mierze z oferty jaka jest dostępna na rynku. W ogólnej kwalifikacji najpopularniejszym segmentem na rynku ogółem jest C SUV (23,1 proc. rynku). Dla elektryków jest to D SUV (39,28 proc. rynku). To zdecydowanie wpływa na to jak kształtuje się rynkowa oferta aut i ich cena.

Reklama

Na tym wygrywa Tesla. Ich polityka cenowa spowodowała, że klienci, którzy chcą przesiąść się na samochody elektryczne swoje preferencje kierują właśnie ku tej marce, która w przeciągu roku obniżyła ceny o 16 proc. Obecnie Model Y jest najtańszym autem z oferty amerykańskiego producenta. Z uwzględnieniem dotacji z programu Mój Elektryk (27 tys. zł dla firm) jego koszt zakupu to 167 990 zł za wariant podstawowy (Standard Range). Odmiana Long Range oferująca do 533 km zasięgu rozpoczyna się od 197 990 zł. Jest to kwota nieosiągalna dla konkurencji. To z kolei przełożyło się na wyniki sprzedaży, gdzie niemal cała Polska została przez Teslę zdominowana. Najpopularniejszym był w 2023 roku właśnie Tesla Model Y. Jedynym wyjątkiem na mapie Polski było województwo Lubuskie, gdzie dominował Volkswagen, a modelowo wśród elektryków Skoda Enyaq.

Średnia wieku używanych elektryków to 5,48 roku

W przypadku samochodów używanych liderem na mapie Polski wśród elektryków jest Nissan Leaf, BMW i3 (w woj. Mazowieckim), Renalu Zoe (w woj. Wielkopolskie) oraz Tesla Model 3 (w woj. Zachodnio-Pomorskie i Dolnośląskie) oraz ku zaskoczeniu Tesla Model S (w woj. Opolskie i Śląskie). Łącznie takich pojazdów zarejestrowano 3745 sztuk. Za ich rejestracje odpowiadały osoby fizyczne w 85,45 proc. Warto też wspomnieć, że średni wiek używanych samochodów elektrycznych według IBRM Samar wynosi 5,48 roku. Najstarsze pojazdy zarejestrowano w woj. Pomorskim (7,26 roku) oraz w woj. Warmińsko-Mazurskim (6,21 roku).