Ekstrawagancki styl życia Donalda Trumpa zawsze obejmował stylowe i szybkie samochody - takie jak Lamborghini Diablo VT Roadster. Pod koniec lat 90. zbudowano jedynie 132 egzemplarze modelu z otwartym nadwoziem na rynek amerykański. Donald Trump zamówił ten egzemplarz w 1997 roku, który jako jedyny jest fabrycznie pomalowany w kolorze Le Mans Blue. Trump miał kiedyś dobre stosunki z Lamborghini. To auto powstało na zamówienie specjalne. VT Roadster zdobi tabliczka na drzwiach z napisem „Donald Trump 1997 Diablo”. Trump jeździł tym samochodem w latach 1997–2002. Następnie go sprzedał. Co ciekawe, według Barretta-Jacksona Carfax (biuro zajmujące się historią pojazdów) odnotowano w 2003 r. niespójność w przebiegu.

Lamborghini Diablo VT Roadster Barret-Jackson

Diablo ma wolnossący, 12-cylindrowy silnik umieszczony z tyłu o mocy 492 KM przy 7000 obrotów. Pięciobiegową manualną skrzynię i napęd na cztery koła (VT oznacza Viscous Traction). Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje nieco ponad cztery sekundy, a prędkość maksymalna wynosi 325 km/h. Jak to w super samochodzie z tamtych czasów na pokładzie obecny jest wyłącznie ABS. Inne elektroniczne wspomagania nie były przewidziane.

