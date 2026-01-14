Po raz pierwszy usłyszeliśmy o marce Leapmotor w Polsce w kontekście próbnej produkcji modelu T03 w fabryce Stellantisa w Tychach. T03 wytwarzano w Polsce od połowy 2024 r. do marca 2025 r., obecnie produkcja tego modelu została przeniesiona do Hiszpanii. Ten niewielki model T03 ze względu na niski komfort podróżowania raczej nie miał wielkich szans na sukces. Znacznie lepsze wrażenie pozostawiają trzy nowe modele pokazane podczas Salonu Samochodowego w Brukseli.

Leapmotor B03X ma 4,2 metra długości, ale dzięki rozstawowi osi 2,6 m oferuje przestrzeń, której nie powstydziłby się kompakt. Foto: Materiały prasowe

B03X – crossover zaprojektowany z myślą o Europie

Najmniejszy z brukselskiej trójki to Leapmotor B03X – elektryczny crossover segmentu B, zaprojektowany od podstaw z myślą o rynkach poza Chinami. Auto mierzy nieco ponad 4,2 metra długości, ale dzięki rozstawowi osi przekraczającemu 2,6 m oferuje przestrzeń, której nie powstydziłby się kompakt. Aerodynamiczna sylwetka (Cx ok. 0,26), chowane klamki, „pływający” dach i 18-calowe felgi robią swoje. To samochód zaprojektowany do codziennego użytku – zwrotny w mieście, sensowny na trasie i wystarczająco nowoczesny, by nie wyglądać staro po dwóch latach. W środku Leapmotor stawia na ergonomię i technologię, a nie na designerskie popisy. Jest cyfrowo, ale intuicyjnie – dokładnie tak, jak oczekują dziś europejscy kierowcy.

LeapmotorB05 - przyspieszenie do 100 km/h w 6,7 s oraz funkcja Launch Control jasno pokazują, że nie jest to tylko designerska wydmuszka. Foto: Materiały prasowe

B05 – kompakt, który stawia na emocje

Leapmotor B05 kryje w sobie znacznie więcej emocji. Hatchback Leapmotora wygląda tak, jakby projektanci dostali wyraźne polecenie: „ma się spodobać, zanim ktoś zapyta o zasięg”. Bezramkowe drzwi, muskularna sylwetka i duże felgi robią wrażenie, a przyspieszenie do 100 km/h w 6,7 s oraz funkcja Launch Control jasno pokazują, że nie jest to tylko designerska wydmuszka. Akumulator o pojemności 67,1 kWh zapewnia do 460 km zasięgu WLTP, a szybkie ładowanie przekraczające 170 kW podnosi komfort obsługi.