Tak powstał Renault Filante – największy, najbardziej luksusowy SUV w historii marki. I jednocześnie model, którego w Europie… nie kupimy. Renault od dawna nie jest już wyłącznie producentem miejskich i kompaktowych samochodów dla Europy. Marka realizuje dziś ambitną strategię globalnej ekspansji, a jednym z jej filarów jest „International Game Plan 2027”. W jego ramach Francuzi wprowadzają osiem nowych modeli przeznaczonych głównie na rynki pozaeuropejskie – od Ameryki Południowej, przez Turcję i Indie, po Koreę Południową i kraje Zatoki Perskiej. Jednym z kluczowych elementów tej układanki jest Renault Filante – nowy flagowy SUV marki. Auto zadebiutowało w Korei Południowej, gdzie będzie produkowane i gdzie jako pierwsze trafi do sprzedaży.

Renault Filante jako crossover pomiędzy limuzyną a SUV-em. Foto: Materiały prasowe

W Filante znajdziemy więcej SUV-a niż limuzyny

Renault oficjalnie określa Filante jako „crossover pomiędzy limuzyną a SUV-em”. W praktyce jednak proporcje mówią jasno: to pełnoprawny SUV z lekko opadającą linią dachu. Auto jest duże, ma 4,9 m długości. Dla porównania Filante jest tylko nieznacznie krótsze od BMW X6. Wizualnie przypomina mocno rozciągniętego Renault Rafale. Front wyróżnia się zupełnie nową interpretacją stylu Renault. Zamiast klasycznego grilla mamy podświetlaną, trójwymiarową strukturę nawiązującą do logotypu Renault, z płynnym przejściem koloru nadwozia w fortepianową czerń. Całość wygląda nowocześnie i zdecydowanie bardziej „premium” niż dotychczasowe modele marki.

Jeśli nadwozie ma budować prestiż, to wnętrze Filante ma go potwierdzić. Kokpit zdominowały trzy ekrany o przekątnej 12,3 cala (zegary, centralny i dla pasażera) oraz ogromny, 25,6-calowy wyświetlacz head-up z rozszerzoną rzeczywistością. Fotele typu „lounge” wykonano z materiałów imitujących skórę, a metaliczne obramowania oparć zdradzają inspiracje segmentem premium. Do tego dochodzi nastrojowe oświetlenie ambientowe i rozbudowana izolacja akustyczna – Renault wyraźnie chce, by Filante był postrzegany jako samochód wyższej klasy, nie tylko jako największy w gamie.