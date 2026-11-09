Według Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego od stycznia do października zarejestrowano w Polsce 44 968 nowych samochodów osobowych z napędem plug-in (PHEV). To o 76,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Dla porównania, rejestracje aut w pełni elektrycznych spadły w tym samym czasie o 9,1 proc., do 27 847 sztuk. Hybryd z wtyczką przybywa więc znacznie szybciej niż „elektryków”, i to w czasie, gdy cały rynek nowych aut rośnie o mniej niż 10 proc.

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Audi Q5 Foto: Materiały prasowe

Bez dopłat, a jednak rosną

Ten rozjazd ma prostą przyczynę. Budżet programu NaszEauto, z którego dopłacano do samochodów elektrycznych, wyczerpał się pod koniec stycznia i od tamtej pory rejestracje BEV wyraźnie hamują. Według raportu KPMG i PZPM część klientów, którzy jeszcze niedawno rozważali „elektryka”, wybiera dziś tańszą hybrydę plug-in. Prezes PZPM Jakub Faryś zwraca uwagę, że ten segment rośnie bez programu wsparcia.

Efekt widać w statystykach napędów. Już w pierwszym półroczu hybrydy plug-in wyprzedziły diesle i auta z instalacją LPG – częściej wybierano tylko klasyczne hybrydy i samochody benzynowe. Jeszcze kilka lat temu PHEV był niszą zarezerwowaną głównie dla drogich modeli premium.

Audi Q5 Foto: Materiały prasowe

Chińczycy na czele, Audi tuż za nimi

To, kto dziś sprzedaje najwięcej hybryd z wtyczką, pokazuje, jak bardzo zmienił się ten rynek. W zestawieniu PZPM za okres styczeń–wrzesień 2026 r. pierwsze cztery miejsca należą do marek chińskich:

BYD – 7581 Chery – 5028 Omoda – 4271 Jaecoo – 3264 Audi – 3067 Toyota – 2024 Volvo – 1903 Lexus – 1754 BMW – 1703 Volkswagen – 1599

Jeszcze w ubiegłym roku ten ranking wyglądał zupełnie inaczej. Na koniec 2025 r. prowadziła Toyota (3644 rejestracje), a Audi z wynikiem 2665 aut zamykało pierwszą piątkę. W tym roku Toyota spadła na szóste miejsce, a Audi utrzymało piątą pozycję – tyle że jako pierwsza marka spoza Chin.

Według danych samego Audi, po dziesięciu miesiącach marka ma na koncie 3508 zarejestrowanych hybryd plug-in, o 82 proc. więcej niż rok wcześniej. Najbliżsi rywale z segmentu premium – Volvo, Lexus i BMW – po trzech kwartałach nie przekroczyli 2 tys. sztuk.

Dwa różne sposoby na sprzedaż

Oferta chińskich marek jest zbudowana wokół napędu plug-in. Najpopularniejsze hybrydy plug-in w Polsce po trzech kwartałach to BYD Seal U (4065 rejestracji), Omoda 9 (3488) i Chery Tiggo 8 (2039). Tymczasem sprzedaż Audi rozkłada się na wiele modeli i segmentów. Najczęściej wybierany jest Q5 e-hybrid – według marki od początku roku zarejestrowano 1097 egzemplarzy. Dalej są trzy modele z wynikami w okolicach 550 sztuk: Q8 e-hybrid (554), Q7 e-hybrid (541) i A5 e-hybrid (538). Hybrydę z wtyczką można dziś w Audi kupić zarówno w kompaktowym A3, jak i w dużym Q8, a w tym roku napęd plug-in dostał nawet RS 5 – pierwszy taki model w historii Audi Sport.

Audi Q5 Foto: Materiały prasowe

Jasny punkt w trudnym roku dla premium

Dobre wyniki w segmencie PHEV są dla Audi tym cenniejsze, że marki premium mają w Polsce gorszy rok. Według Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar we wrześniu ich udział w rejestracjach nowych aut osobowych spadł do 18,5 proc. – najniżej od pięciu lat. Po trzech kwartałach wynosił 21,9 proc., wobec 24,1 proc. rok wcześniej. Audi zarejestrowało w tym czasie 21 217 samochodów, o 1,1 proc. mniej niż przed rokiem, i było trzecią marką premium po BMW i Mercedesie.

Na tym tle hybrydy z wtyczką są jednym z niewielu obszarów, w których Audi wyraźnie zyskuje. Marka deklaruje też niewielki wzrost w segmencie aut w pełni elektrycznych: od stycznia do października zarejestrowano 1938 jej „elektryków”, o 2,7 proc. więcej niż przed rokiem, podczas gdy cały rynek BEV skurczył się o ponad 9 proc. W samym październiku Audi, według własnych danych, zarejestrowało 525 aut elektrycznych, najwięcej wśród marek premium.

Czy boom na hybrydy plug-in się utrzyma, zależy w dużej mierze od tego, co stanie się z dopłatami do aut elektrycznych. Na razie jednak to właśnie samochód z silnikiem spalinowym i gniazdkiem jest dla wielu polskich kierowców najwygodniejszym kompromisem – zarówno w salonie BYD, jak i Audi.