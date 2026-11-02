Europejski rynek nowych samochodów radzi sobie w tym roku całkiem dobrze. Według danych European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA), czyli Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów, od stycznia do września liczba rejestracji w Unii Europejskiej wzrosła o 5,7 proc.

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Ciekawsze od samego wzrostu sprzedaży są zmiany między poszczególnymi napędami. Jeszcze niedawno benzyna dominowała na rynku, diesel miał mocną pozycję, a elektryki walczyły o kilkanaście proc. udziału. W 2026 r. układ wygląda już inaczej. Hybrydy mają 36,3 proc. rynku, samochody w pełni elektryczne 22,7 proc., a auta klasyfikowane przez ACEA jako benzynowe – 21,2 proc.

Prawie 2 mln nowych elektryków

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 r. w Unii Europejskiej zarejestrowano dokładnie 1 931 465 nowych samochodów elektrycznych. Rok wcześniej ich udział wynosił 16,1 proc., więc w ciągu dwunastu miesięcy wzrósł o 6,6 pkt. proc..

W największych europejskich krajach wzrost jest jeszcze mocniejszy. We Francji liczba rejestracji elektryków zwiększyła się o 79,1 proc., w Niemczech o 58,1 proc., a w Danii o 40,3 proc. Belgia zanotowała wzrost o 15,7 proc. Te cztery rynki odpowiadają łącznie za około 64 proc. wszystkich nowych elektryków rejestrowanych w UE.

Hybrydy numerem jeden, ale jest haczyk

Od stycznia do września zarejestrowano 3 090 530 samochodów zaliczanych przez ACEA do kategorii hybrid-electric vehicles (HEV), czyli pojazdów hybrydowych. Daje im to aż 36,3 proc. całego rynku.

Trzeba jednak uważać z interpretacją tych danych. ACEA wrzuca do jednego worka zarówno pełne hybrydy, takie jak popularne napędy Toyoty, jak i miękkie hybrydy MHEV. W tych drugich niewielki silnik elektryczny jedynie wspomaga jednostkę spalinową i nie może samodzielnie napędzać samochodu.

MHEV jest więc znacznie bliżej zwykłego auta benzynowego lub diesla niż pełnej hybrydy. To szczególnie ważne przy porównywaniu udziałów w rynku: część samochodów, które jeszcze kilka lat temu nazwalibyśmy po prostu benzynowymi, po dodaniu instalacji 48 V trafia dziś w statystykach ACEA do rubryki „hybrydy”. Ważny jest też proces zwiększania akumulatorów w napędach MHEV, co powoduje, że pełne hybrydy i miękkie hybrydy zaczynają zbliżać się do siebie pod względem konstrukcji.

Największe wzrosty w klasie hybryd zanotowały Włochy i Hiszpania – odpowiednio 20,8 i 20,5 proc. W Niemczech liczba rejestracji zwiększyła się o 4,9 proc., a we Francji o 0,6 proc.

Hybrydy plug-in też odzyskują tempo

Rośnie również zainteresowanie hybrydami plug-in. Od początku roku w UE zarejestrowano 860 257 takich samochodów, a ich udział zwiększył się z 9 do 10,1 proc.

Największy skok zanotowały Włochy, gdzie liczba rejestracji wzrosła aż o 72,4 proc. W Hiszpanii było to 34,7 proc., a w Niemczech 13,7 proc. To ciekawy zwrot, bo jeszcze kilka lat temu hybrydy plug-in coraz częściej traktowano jako rozwiązanie przejściowe, bez większej przyszłości. W 2026 r. mają zwykle większe zasięgi w trybie elektrycznym, duże akumulatory, wielkie moce i… zdobywają rynek.

Benzyna traci niemal jedną piątą

Od stycznia do września w UE zarejestrowano 1 802 078 samochodów klasyfikowanych przez ACEA jako benzynowe. To o 19,1 proc. mniej niż rok wcześniej, a ich udział spadł z 27,7 do 21,2 proc.

Największy spadek zanotowała Francja – aż o 36,1 proc. W Niemczech rejestracje zmniejszyły się o 22,7 proc., w Hiszpanii o 19 proc., a we Włoszech o 16,4 proc.

Tak wygląda obecnie podział rynku samochodów w Europie ze względu na kategorie napędu:

• hybrydy (HEV): 36,3 proc.

• auta elektryczne (BEV): 22,7 proc.

• benzyna: 21,2 proc.

• plug-in (PHEV): 10,1 proc.

• diesel: 7,1 proc.

Diesel już tylko dla nielicznych

Jeszcze mocniej skurczył się rynek diesli. Liczba rejestracji samochodów klasyfikowanych jako wysokoprężne spadła o 19,5 proc., a ich udział wynosi już tylko 7,1 proc. Rok wcześniej było to 9,3 proc.

Benzyna i diesel razem mają według metodologii ACEA 28,2 proc. rynku, wobec 36,9 proc. przed rokiem. Tu również trzeba jednak pamiętać o MHEV – część samochodów z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi została statystycznie przesunięta do kategorii hybryd. MHEV jest popularny także w dieslach.

Europa nie przechodzi wyłącznie na elektryki

Dane ACEA potwierdzają mocny wzrost samochodów elektrycznych, ale nie oznaczają nagłego końca silnika spalinowego. Rynek jest dziś znacznie bardziej rozdrobniony, a granica między autem benzynowym i hybrydą zrobiła się mniej oczywista przez popularność układów MHEV.

Najbardziej jednoznaczny trend dotyczy elektryków: ich udział wzrósł w rok z 16,1 do 22,7 proc. Resztę statystyk warto czytać już nieco ostrożniej, bo napis „hybryda” może dziś oznaczać zarówno samochód zdolny jechać na prądzie, jak i benzyniaka z niewielkim układem 48 V, którego obecności kierowca może praktycznie nie zauważać.