„Rynkowy sukces naszych samochodów elektrycznych wywiera dodatkową presję na nasze wyniki, ponieważ obecnie zarabiamy na nich mniej niż na samochodach spalinowych” – powiedział Arno Antlitz, dyrektor finansowy i operacyjny Grupy Volkswagena.

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Rośnie popyt na mniejsze elektryki

W pierwszych dziewięciu miesiącach roku samochody elektryczne stanowiły 40 proc. zamówień Grupy w Europie. Najlepiej w oczekiwania klientów trafiają mniejsze modele: rodzina Electric Urban Car Family, obejmująca Volkswagena ID. Polo, Volkswagena ID. Cross, Cuprę Raval i Skodę Epiq, zebrała około 150 tys. zamówień.

Mimo niższej marży producenta elektryki pozostają dla nabywców znacznie droższe od aut spalinowych. Do tego szybciej tracą na wartości, co podnosi raty leasingowe.

Volkswagen ID. Polo Foto: Szczepan Mroczek

Elektryki dla bilansu emisji

Koncern musi jednak zwiększać sprzedaż samochodów elektrycznych, aby obniżać średnią emisję CO₂ sprzedawanych aut i uniknąć wysokich kar za niespełnienie unijnych wymogów. W uproszczeniu: małe elektryki robią w bilansie emisji miejsce dla dużych spalinowych SUV–ów.

Jednocześnie Grupa musi dalej inwestować w gamę modeli elektrycznych, mierząc się z konkurencją cenową i trudną sytuacją na światowym rynku. Problem rentowności może stać się jeszcze bardziej dotkliwy wraz z pojawieniem się najmniejszego modelu elektrycznego Volkswagena, który według założeń ma być sprzedawany z jeszcze niższą marżą niż ID. Polo. Produkcyjna wersja koncepcyjnego ID. Every1 ma zadebiutować w 2027 r.

Audi Q7 Foto: Materiały prasowe

Program oszczędnościowy

Volkswagen wciąż ponosi konsekwencje pochopnych inwestycji w elektromobilność i późniejszej zmiany kursu. Program oszczędnościowy obejmuje uproszczenie gamy modeli i struktur organizacyjnych, obniżenie kosztów samochodów i kosztów ogólnych, poprawę wydajności fabryk oraz przyspieszenie rozwoju technologii. Jego celem jest, by sukces w salonach był równie dobrze widoczny w wynikach finansowych.