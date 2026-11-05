DENZA Z9GT 2
Próbę udokumentowała redakcja Elektromobilni.pl. Według jej pomiarów żaden samochód osobowy nie osiągnął dotąd w Polsce tak wysokiej mocy ładowania. Wynik padł na MOP Stobiecko Szlacheckie Zachód przy autostradzie A1. Działa tam jedna z pierwszych w kraju ładowarek o mocy 600 kW. Dla sieci Orlen Charge zbudowała ją polska firma Ekoenergetyka.
DENZA Z9GT 2
Z perspektywy kierowcy ciekawsze od rekordowego odczytu jest to, jak szybko przybywało energii przez cały postój. W ciągu dziesięciu minut poziom naładowania wzrósł średnio o siedem punktów procentowych na minutę. 10 minut wystarczyło, by poziom energii w akumulatorze Denzy wzrósł z 11 do 81 proc. Warto podkreślić, że Denza Z9GT ma jeden z największych akumulatorów montowanych w samochodach osobowych (122,5 kWh netto).
Porsche Cayenne
Wśród aut, które sprawdziła nasza redakcja, najlepszy wynik osiągnęło Porsche Cayenne. W Skarżysku pobierało niemal 400 kW, czyli tyle, ile mogła dostarczyć tamtejsza ładowarka GreenWay. Porsche podaje, że w optymalnych warunkach Cayenne ładuje się od 10 do 80 proc. w niespełna 16 minut, a moc w tym zakresie sięga 390 kW. Producent przewiduje też osobny scenariusz, w którym auto może osiągnąć 400 kW. Wymaga to m.in. rozpoczęcia sesji przy poziomie naładowania od 45 do 48 proc. i temperaturze akumulatora od 40 do 42 °C. Nam udało się osiągnąć 394 kW przy temperaturze akumulatora 50 °C i poziomie naładowania 50 proc.
Porsche Cayenne
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