Polski rynek nowych samochodów wzbogaci się o kolejną markę z Chin. Taka informacja nikogo raczej nie zaskakuje – podobne debiuty obserwujemy średnio co kilka tygodni. Tym razem chodzi jednak o producenta, który w Europie działa już od kilku lat i należy do jednego z największych chińskich koncernów motoryzacyjnych – Geely.

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Zeekr ma rozpocząć sprzedaż jeszcze w czwartym kwartale 2026 r. i od początku oferta ma obejmować aż sześć modeli. AutoWallis oficjalnie poinformował o podpisaniu umowy dotyczącej dystrybucji Zeekra w Polsce i Austrii. W naszym kraju węgierska grupa będzie działać wspólnie z portugalskim holdingiem Salvador Caetano Group. Start sprzedaży zaplanowano na ostatni kwartał 2026 r.

Zeekr 001 Foto: Materiały prasowe

Od razu sześć modeli

Nowe marki często rozpoczynają działalność od jednego lub dwóch najważniejszych samochodów i dopiero później rozbudowują gamę. Zeekr ma wejść do Polski od razu z sześcioma modelami: 001, X, 7X, 8X, 9X oraz 7GT. Taki zestaw wskazuje, że firma chce stosunkowo szybko zaistnieć w kilku segmentach rynku.

Najmniejszy Zeekr X jest kompaktowym SUV-em mierzącym 4,43 m długości. Na obecnych rynkach europejskich występuje w odmianach z napędem na tył lub obie osie, rozwija do 496 KM i zapewnia do 415 km zasięgu WLTP.

Zeekr 7X Foto: Materiały prasowe

Wyżej znajduje się 7X – rodzinny SUV z instalacją 800 V. W zależności od wersji może osiągać do 646 KM, przejechać do 615 km i na odpowiednio mocnej stacji naładować baterię od 10 do 80 proc. w około 13 minut.

Zeekr 001 to z kolei duży elektryczny shooting brake o długości niemal 5 m. Europejska odmiana oferuje do 620 km zasięgu, a wariant AWD ma 544 KM i przyspiesza do 100 km/h w 3,8 s.

Do tej części gamy dołącza 7GT, również z nadwoziem o bardziej osobowym charakterze. Najmocniejszy wariant rozwija 646 KM, osiąga 100 km/h w 3,3 s, a wersja Long Range może przejechać do 655 km WLTP.

Zeekr 9X: nie tylko elektryczny

Szczególnie interesująca jest obecność na polskiej liście Zeekra 9X, bo pokazuje, że marka nie będzie ograniczać się wyłącznie do samochodów elektrycznych. 9X to luksusowy SUV o długości ponad 5,2 m, w europejskiej wersji korzystający z rozbudowanej hybrydy plug-in. Układ ma 900 KM, a architektura elektryczna pracuje przy napięciu 900 V.

Zeekr 9X Foto: Materiały prasowe

W zależności od odmiany zasięg elektryczny ma dochodzić do 223 km, natomiast łącznie samochód może przejechać do 767 km. Producent podaje też możliwość naładowania baterii od 10 do 80 proc. w niecałe 10 minut, pod warunkiem znalezienia odpowiednio szybkiej ładowarki.

Na liście znajduje się również Zeekr 8X, choć pełna europejska specyfikacja tego modelu nie została jeszcze publicznie przedstawiona. Sam fakt umieszczenia go przez AutoWallis wśród samochodów planowanych dla Polski potwierdza jednak, że gama ma być szersza niż obecna oferta Zeekra na większości zachodnioeuropejskich rynków.

Co to właściwie za marka?

Zeekr powstał w 2021 r. i należy do Geely Holding – grupy stojącej również za Volvo, Polestarem, Lotusem czy Lynk & Co. Dużą część prac projektowych prowadzi w Europie. Centrum stylistyczne działa w Göteborgu, a firma ma ośrodki badawczo-rozwojowe również w Chinach.

Samochody Zeekra wykorzystują architekturę SEA należącą do Geely. Do połowy 2026 r. marka deklarowała już ponad 800 tys. dostarczonych samochodów na świecie. W Europie działa m.in. w Niemczech, Francji, Holandii, Belgii, Szwecji, Norwegii, Szwajcarii, Hiszpanii i Portugalii. Jest pozycjonowana wyżej niż większość chińskich producentów.

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Ile Zeekr może kosztować w Polsce?

Na polski cennik trzeba jeszcze poczekać, ale pewien punkt odniesienia dają ceny na obecnych rynkach europejskich.

Zeekr X kosztuje obecnie od 37 990 euro, czyli 164 tys. zł. 7GT startuje na wybranych rynkach od 45 990 euro – 198 tys. zł. Za 7X trzeba zapłacić od około 53–55 tys. euro, czyli mniej więcej 229–237 tys. zł, natomiast 001 zaczyna się od 59 990 euro, co odpowiada około 259 tys. zł.

Nie należy tych kwot traktować jako prostego przelicznika przyszłych polskich cen. Cenniki różnią się między krajami, podobnie jak wyposażenie standardowe, podatki i aktualne promocje. Pokazują jednak, gdzie Zeekr chce się pozycjonować. Nie będzie to kolejna marka próbująca zdobyć rynek przede wszystkim niską ceną.

Konkurencja będzie mocna

Zeekr trafi w Polsce w coraz ciaśniejszy segment rynku. X będzie musiał rywalizować m.in. z Volvo EX30, smartem #1, BMW iX1 czy Mercedesem EQA, a także z coraz liczniejszymi chińskimi konkurentami.

Zeekr 7X Foto: Materiały prasowe

Dla 7X naturalnymi rywalami są Tesla Model Y, BMW iX3, Audi Q6 e-tron, Mercedes GLC EQ czy Polestar 4. 001 i 7GT znajdą się natomiast bliżej takich modeli jak BMW i5 Touring, Porsche Taycan Sport Turismo czy elektryczne liftbacki i kombi z Chin.

W tym gronie są już również inni producenci, którzy podobnie jak Zeekr próbują wejść do europejskiego segmentu wyżej pozycjonowanych elektryków – m.in. Nio, Exlantix i Xpeng. Czy polscy klienci są już gotowi na chińskie premium? Dopiero się o tym przekonamy, ale Zeekr może nie mieć łatwego zadania.