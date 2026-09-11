Niagara jest pierwszym modelem opracowanym w ramach strategii futuREady. Do 2030 r. Renault zamierza wprowadzić na rynki pozaeuropejskie 14 nowych modeli. Połowa globalnej sprzedaży marki ma wówczas przypadać na rynki poza Europą. W 2030 r. samochody elektryczne i hybrydowe mają odpowiadać za 50 proc. gamy oferowanej na rynkach międzynarodowych. Niagara dołącza tym samym do takich modeli jak Kardian i Boreal, które mają odmłodzić ofertę francuskiej marki poza Starym Kontynentem.

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Niagara będzie produkowana w zakładzie Santa Isabel w Argentynie. Najważniejszymi rynkami dla nowego pick-upa będą Brazylia, Argentyna i Kolumbia. Później samochód ma pojawić się również w innych krajach Ameryki Łacińskiej.

Renault Niagara Foto: Materiały prasowe

Pick-up, który chce być również SUV-em

Renault nie próbuje ukrywać, że Niagara ma wyjść poza tradycyjną rolę pick-upa. Samochód ma nadawać się zarówno do pracy, jak i codziennej jazdy czy weekendowych wyjazdów. To odpowiedź na zmianę charakteru tego segmentu. Klienci nadal oczekują dużej ładowności, wytrzymałości i możliwości jazdy poza asfaltem, ale coraz częściej wymagają również komfortu, dobrego wyposażenia i elektroniki znanej z SUV-ów. Dlatego we wnętrzu Niagary znajdzie się m.in. system multimedialny openR link z usługami Google i Google Gemini, system Multi-Sense oraz rozbudowane oświetlenie ambientowe. Platforma RGMP, na której powstała Niagara, została jednak przygotowana również z myślą o przyszłych odmianach hybrydowych.

Renault Niagara Foto: Materiały prasowe

Renault celuje w jeden z najważniejszych regionów dla pick-upów

Sam wybór Niagary jako jednego z pierwszych modeli nowej ofensywy Renault nie jest przypadkowy. Ameryka Łacińska należy do regionów, w których pick-upy odgrywają szczególnie dużą rolę, a ich zastosowanie jest znacznie szersze niż na większości rynków europejskich.

Renault Niagara Foto: Materiały prasowe

Niagara ma więc dla Renault podwójne zadanie. Z jednej strony musi być wystarczająco solidna, by przekonać klientów szukających prawdziwego auta użytkowego. Z drugiej – wystarczająco komfortowa i technologiczna, żeby konkurować o klientów przesiadających się z SUV-ów.

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To trudne połączenie. Ale właśnie na nim Renault chce oprzeć jeden z najważniejszych modeli swojej nowej strategii poza Europą. Wielki napis Renault na atrapie chłodnicy najwyraźniej pełni nie tylko rolę reklamową, ale również komunikuje duże ambicje marki na nowych rynkach.