W ofercie polskich salonów Lotusa – w Warszawie, a do końca roku także w Katowicach – znajdzie się pięć modeli reprezentujących całą obecną gamę marki. Otwiera ją Emira, dwuosobowy samochód sportowy z centralnie umieszczonym silnikiem, a zarazem jedyny model z napędem czysto spalinowym i opcjonalną manualną skrzynią biegów. Emeya to elektryczne, czterodrzwiowe coupé, które w wersji 900 rozwija 918 KM i przyspiesza od 0 do 100 km/h w 2,78 s. Tę samą moc oferuje elektryczny SUV Eletre, osiągający „setkę” w 2,95 s. Jego hybrydowy odpowiednik, Eletre X, dysponuje mocą do 952 KM, a łączny zasięg po zatankowaniu i naładowaniu przekracza 1200 km. Gamę zamyka Evija – elektryczny hipersamochód z czterema silnikami, rozwijający aż 2039 KM.

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Nowy salon Lotusa w Warszawie Foto: Materiały prasowe

Emira ma być wizytówką Lotusa

Głównym modelem marki w Polsce jest Emira – kompaktowy samochód sportowy budowany ręcznie w ośrodku badawczo-rozwojowym Lotusa w brytyjskim Hethel. To jeden z niewielu obecnie produkowanych modeli łączących silnik umieszczony centralnie, napęd wyłącznie na tylną oś i (w wersji z jednostką V6) opcję manualnej skrzyni biegów.

Auto jest oferowane z dwoma układami napędowymi. Pierwszy wykorzystuje turbodoładowany, czterocylindrowy silnik benzynowy o pojemności 1991 cm³, z turbosprężarką typu twin-scroll oraz bezpośrednim wtryskiem paliwa pod ciśnieniem 200 bar, wspomaganym wtryskiem wielopunktowym. Jednostka rozwija 406 lub 421 KM i współpracuje z ośmiobiegową, dwusprzęgłową skrzynią automatyczną. Alternatywą jest silnik V6 o pojemności 3456 cm³, wyposażony w kompresor i rozwijający 406 KM. W tym przypadku do wyboru są sześciobiegowa skrzynia manualna lub sześciobiegowy automat.

Osiągi w zależności od wersji: przyspieszenie 0–100 km/h od 3,9 s (Emira 420 Sport) do 4,8 s (Emira V6 SE z manualną skrzynią), prędkość maksymalna od 272 do 300 km/h. Hamulce we wszystkich wariantach oparte są na zaciskach AP Racing (4-tłoczkowych) i tarczach o średnicy 370 mm (przód) i 350 mm (tył). Wersje V6 mają dodatkowo mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu oraz hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego. Cennik rozpoczyna się od kwoty 496 tys. zł.

Nowy salon Lotusa w Warszawie Foto: Materiały prasowe

Polska z dużym potencjałem

Lotus, założony w 1948 r. przez Colina Chapmana, od 2017 r. należy do chińskiego Geely. W pierwszej fazie obecności w Polsce marka dysponuje dwoma punktami – showroomem z autoryzowanym serwisem w Warszawie oraz drugim, który ma zostać uruchomiony w Katowicach do końca roku. Rolę dystrybutora pełni Grupa Pietrzak. Polska, jako piąty pod względem wielkości rynek motoryzacyjny w Europie, została wskazana przez przedstawicieli Lotusa jako jeden z rynków o rosnącym potencjale dla segmentu aut sportowych. Przypomnijmy, że Lotus miał już przedstawicielstwo w Warszawie otwarte w 2011 r., ale był to czas, kiedy nie należał do chińskiego koncernu Geely.