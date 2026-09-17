Czerwona linia ciągła na hiszpańskiej drodze A-355 ma ostrzegać kierowców przed niebezpiecznym wyprzedzaniem
Jak informuje Interia, czerwoną linię namalowano na 4-kilometrowym odcinku drogi A-355 w pobliżu miejscowości Coín. Trasa łączy Cartamę z Marbellą i jest dziś znacznie bardziej obciążona ruchem, niż przewidywano w chwili jej otwarcia. W 2014 roku zakładano, że będzie z niej korzystać do 7 tys. pojazdów dziennie. Obecnie przejeżdża nią około 20 tys. samochodów.
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Dużą część ruchu stanowią ciężarówki. Jadący za nimi kierowcy aut osobowych często próbują je wyprzedzać, choć na drodze nie ma do tego bezpiecznych warunków. Dotychczas ostrzegała ich o tym zwykła linia ciągła, ale nie powstrzymywała wszystkich przed ryzykownymi manewrami.
W związku z tym lokalne władze postanowiły mocniej wyróżnić szczególnie niebezpieczny odcinek. Czerwona linia jest grubsza od standardowego oznaczenia i ma przyciągać wzrok. Kolor kojarzony z zagrożeniem ma przypominać kierowcom, że przekroczenie osi jezdni w tym miejscu jest niebezpieczne.
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Według Interii władze planują także montaż tablic świetlnych. Mają one pokazywać prędkość nadjeżdżających pojazdów i przypominać o obowiązującym ograniczeniu. W newralgicznych punktach trasy mogą w przyszłości pojawić się również fotoradary.
Za zignorowanie czerwonej linii w Hiszpanii grozi grzywna w wysokości 400 euro oraz 4 punkty karne. Dla porównania w Polsce przekroczenie podwójnej linii ciągłej wiąże się z mandatem w wysokości 200 zł i 5 punktami.
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